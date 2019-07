Vuelve la tradicional feria de Johnson Acero

Los días 3 y 4 de agosto, la firma Johnson Acero realizará, después de tres años, su tradicional feria de productos con importantes descuentos.En declaraciones a, Gustavo Curi, gerente comercial de la empresa que tiene su sede en la capital entrerriana, expresó que "en este 2019 volvemos a hacer la feria que no se hacía desde el año 2016; esto hace que sea. Estamos muy entusiasmados y hay muchas expectativas en la ciudad y la región".En tal sentido, indicó que la feria "es muy esperada. Por distintos motivos no la pudimos hacer años anteriores y en esta oportunidad,".Para las mesadas y piletas habrá un espacio especial y también se podrá encontrar mesas y muebles de oficina, "rubros que la empresa ya no comercializa y han quedado de los últimos stocks"., dijo Curi.Los muebles que se expondrán en la feria, "son fruto de que la empresa va renovando en sus distintos puntos de venta, las líneas, los modelos y los showroom se van actualizando". Curi aclaró que los mismosremarcó. "Hay modelos de melamina, PVC, laqueados, toda la oferta de productos la van a encontrar. En lo que respecta a placares y vestidores, se han contabilizado 210 en total que serán puestos a la venta", detalló.Sobre las formas de pago, se aceptará Ahora 12 con todas las tarjetas de crédito. Además "vamos a tener fleteros en la puerta, un amplio espacio de estacionamiento y seguridad. Recomendamos que la gente venga temprano y que traiga las medidas de los muebles o plano que necesita para encontrar lo que está buscando. Habrá una dotación de 70 vendedores para asesorarlos".