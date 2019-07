"Por un vaso de leche": Paranin invita a donar un kilo de leche en polvo

Cómo colaborar

, y uno de los alimentos fundamentales para el crecimiento del niño es la leche entera. Y uno de los mayores costos de la ONG es comprar la leche para entregarla a las mamás, por eso,", explicó a, Sarita Lescano, responsable de la entidad."En el último tiempo, el costo de la leche sufrió un incremento importante, y las cuotas de nuestros socios, que son los que sostienen a nuestra ONG, no han aumentado en la misma proporción, por eso", argumentó desde el Centro de Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción Humana.Paranin asiste a niños de los barrios Mosconi, de la zona del volcadero municipal, Bajada Grande, Humito, Antártida Argentina y Los Hornos. Son unos 40 niños los que asisten al centro de barrio Mosconi, los días martes, miércoles, jueves y viernes, en un promedio de 10 a 12 chicos por día.; los chiquitos vienen con sus mamás, desayunan y luego son estimulados en el jardín con ayuda de la psicopedagoga y la psicóloga. Las mamás, en tanto, reciben talleres de capacitación en cocina y costura, con lo cual, están toda la mañana", detalló Lescano.Y continuó: "Como complemento se les entrega un bolsón con alimentos y un kilo de leche para cada chiquito, por semana. A ese bolsón, las mamás lo abonan 50 pesos, que si bien es un precio simbólico, la idea es inculcarles que el trabajo dignifica y que las cosas que se consiguen con esfuerzo, se valoran"."Es un aporte de 50 pesos para llevarte tu bolsón, cumplís con la asistencia a los talleres y tenés derecho a adquirir el bolsón de alimentos que le entregamos", subrayó la responsable del Centro., remarcó."La campaña inició la semana pasada ypara que nosotros podamos adquirirla", indicó, al tiempo que comunicó: "Ya hemos recibido algunas donaciones y aportes en dinero".En la oportunidad, Lescano comentó que este lunes recibió la donación de alimentos no perecederos que fueron colectados en una campaña denominada Festejo Responsable que impulsa la Facultad de Ciencias Económicas (UNER)."En vez de enchastrarse con huevo y tirar alimentos, la facultad estimula que se festeje de otra forma y se donen los alimentos a una ONG. Hemos sido destinatarios de esta donación, y es una idea muy buena porque hoy por hoy, no se puede estar tirando alimentos", recalcó.