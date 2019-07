Vecinos de calle López y Planes piden arreglo de calles

Vecinos de calle López y Planes, entre Sudamérica y 3 de Febrero, reclaman por un problema que padecen desde hace un tiempo."Tenemos el inconveniente de que los baches se han ido agrandando porque hay una corriente constante de agua. Hemos hecho reclamos por nota, vía telefónica, por fotos, nos han prometido respuestas pero no han venido. Es una calle muy transitada. Pasa un colectivo y es constante el tránsito", comentó Silvia Yirlo aAsimismo, dijo que "estamos a una cuadra de Brown y también de Ramírez. Hay colegios, club, es un lugar sumamente transitado. El agua no sabemos de dónde viene. Aparentemente es agua potable porque no tiene olor".