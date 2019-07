Con "energías renovadas y muchas expectativas" los niños regresaron a clases

Tras el receso de invierno, las escuelas entrerrianas volvieron a la actividad para dar curso a la segunda mitad del ciclo lectivo, que por resolución del Consejo General de Educación se extenderá hasta el 13 de diciembre para el "nivel inicial, primaria y modalidades, secundaria y modalidades".En declaraciones a, Concepción Giménez directora de la escuela Sarmiento, indicó que esta nueva etapa "se retoma con energías renovadas y muchas expectativas; mirando hacia atrás para ver lo que se hizo y hacia adelante para ver lo que hay que hacer. A principios de año se arma un proyecto educativo, institucional que contempla instancias del ciclo lectivo y esta es la segunda mitad del año donde se retoman contenidos y se comienzan a dar los nuevos".En tal sentido, destacó que "nuestra escuela es integradora, se trabaja con chicos con distintos tipos de necesidades educativas específicas, por lo tanto hay una manera de trabajar no convencional en ese sentido, atendiendo a las distintas formas de aprender que tienen los alumnos".Finalmente, la docente destacó que como los tiempos han cambiado, "la escuela no deben ser tan tradicional, porque nuestros alumnos no son los alumnos de antes, hay nuevas infancias, nuevos proyectos educativos a los cuales atender. No solamente aprenden los alumnos, sino también los docentes y nos falta aprender muchísimo".