Sin acuerdo entre BusesParaná, UTA y el municipio: Cómo siguen las negociaciones

"Las partes evaluaron cuál ha sido la propuesta presentada por quien solicitó el Procedimiento Preventivo de Crisis, las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno, se escucharon las opiniones de cada una de las partes, y", confirmó ael secretario provincial de Trabajo, Fernando Quinodoz.En el marco del, y tras el encuentro de este lunes,Según pudo saber, desde el municipio de Paraná se liberarán "a la brevedad" los fondos que corresponden a Buses Paraná en concepto de subsidios y desde las empresas se comprometieron a abonar lo adeudado a los choferes., subrayó Quinodoz.Quinodoz confirmó que, pero de acuerdo a lo que aclaró: "Mientras dure el Procedimiento Preventivo de Crisis, las empresas tienen inhibida la posibilidad de suspender ni despedir trabajadores, y los empleados no pueden realizar medidas de fuerza"."En cuanto al, las empresas saben que deberían haberlo adeudado el cuarto día del mes de julio y están supeditadas a los ingresos que puedan ir teniendo", indicó el funcionario provincial.El secretario adjunto de UTA Entre Ríos Rodríguez, por su parte, anunció: "Rechazamos todos los puntos que hizo la empresa en su presentación", y de acuerdo a lo que comentó,En la oportunidad, destacó "la buena predisposición de parte del municipio" y se pronunció en favor de "mantener la paz social" por estos diez días para seguir con las negociaciones."Pedimos tranquilidad porque transportamos gente y no queremos ningún accidente, pero cuando a una persona no le pagan el sueldo y más aún cuando la empresa presentó el Procedimiento Preventivo de Crisis, es algo que nos asusta..", subrayó Rodríguez.Durante la audiencia también denunciaronEl secretario municipal de Servicios Públicos, Ricardo Frank, comunicó: "Para este martes está prevista una reunión con la secretaria de Hacienda del municipio, además del área de Presupuesto y Contable, para tratar a la brevedad,"."Se adeudan las tres cuotas por el subsidio de 2.80 pesos, y la última cuota por el Boleto Estudiantil Gratuito", reconoció Frank, al tiempo que anunció:El funcionario municipal reconoció que, y en esa línea ratificó que"Las empresas sostienen que el ideal sería un boleto de 35 pesos, pero lo que se resuelva es otra cuestión", acotó, al reconocer queFinalmente, confirmó que junto a los intendentes del área metropolitana se planifican reuniones con representantes de Transporte de la Nación., cerró.