El dolor del hermano de Lucía: La mataron "como un animal"

Walter Barrera, uno de los hermanos de Lucía Mansilla, la mujer trans brutalmente asesinada en Paraná, manifestó su dolor por lo ocurrido. "Todavía no caí", dijo aTras una reunión que mantuvo con funcionarios de Derechos Humanos de la provincia, señaló que hay varias hipótesis que se están analizando. El caso se va llevando de a poco".Interrogado acerca del asalto que había sufrido, expresó que "supuestamente hace un mes y medio le entraron a robar por el fondo. Lo habían maniatado. No quiso hacer la denuncia porque estaba amenazado. Le habían robado dos garrafas"."No he caído. A mi hermano los mataron con como un animal", completó entre lágrimas.