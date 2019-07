Comenzó el 24º Campeonato infantil de Softbol en Paraná: los detalles

Matías Juri, uno de los organizadores , informó a Elonce TV que el Campeonato Argentino Infantil de Softbol se desarrolla hasta el domingo en Paraná.



Comparten la disciplina desde este jueves, en Paraná, entre 400 y 450 chicos de diferentes puntos del país. Las edades comprendidas son "de cinco y siete años de inicio, para varones es la categoría sub 14, y mujeres, categoría sub 15".



Argentina se consagró campeón mundial de softbol. "Estamos muy emocionados; es un logro de todo el país y de esos jugadores que nos han representado muy bien. Ahora van a hacer lo mejor para traer el oro desde Lima", opinó Juri.



Los chicos que visitan Paraná para participar del 24º Campeonato infantil de Softbol en Paraná son de "Santiago del Estero, Bahía Blanca, Berazategui, Mercedes, Morón, Tucumán, además de las localidades entrerrianas de San Salvador, Villa Clara y Paraná. Se trata de 20 equipos de todo el país, mixtos de varones y mujeres.



Se está jugando en cuatro estadios: Plumazo de Club Atlético Estudiantes, el Centro Ex Alumnos de Don Bosco, Estadio Mundialista Ing. Nafaldo Cargnel y el anfitrión, Softbol Play.



Este sábado será la inauguración en calle Ernesto Izza, sede de Softbol Play (en zona del Puente de Hierro), a las 15:20. Entregarán distinciones a todos los jugadores, al homenajeado en esta edición, Oscar Dibur, y "la frutilla del postre será la Copa del Mundo que nos dejó la Confederación Argentina", destacó. Elonce.com.