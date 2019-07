Remis cayó en un pozo de grandes dimensiones y sin señalizar

Un auto Fiat Palio, utilizado como remis, quedó incrustado en un pozo de grandes dimensiones sobre calle Elena de Roffo, en Paraná."Venía a buscar un pasajero, detrás de un auto que se abrió como para estacionar, y quedé expuesto. No vi el pozo porque no estaba señalizado, y terminé montado en el pozo", rememoró el remisero a"Los vecinos dicen que tiene medio metro de profundidad y que hace más de una semana que está así", comentó. "Es un problema de Obras Sanitarias con la cloaca", agregó.De acuerdo a lo que indicó, "veníamos despacio porque más rápido no se puede circular, está la escuela sobre la cuadra.. la calle es angosta y hay autos estacionados"."El auto que iba delante se abrió y yo seguí mi camino pero me encontré con esta sorpresa", lamentó el conductor del vehiculo siniestrado, al tiempo que estimó: "Alcancé a frenar, si no hubiese roto todo".De acuerdo a un primer relevamiento, los daños materiales sobre la unidad fueron considerables: "la trompa, el paragolpes y quizás el radiador"."Arreglarlo será un gasto importante", acotó en ese sentido.En la ocasión, el trabajador del volante comentó que "cansado de gastar plata por estas cosas, las calles rotas y porque está todo caro, saqué la licencia para el remis"."Pero me pasó esto como chofer y con auto ajeno", lamentó.