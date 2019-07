Hallaron, identificaron y quedó libre el motociclista que golpeó a automovilista

Supeditado a la causa

El violento hecho

"No le pegues. Lo vas a matar"

La policía de Paraná logró identificar al motociclista que provocó graves heridas a un automovilista de 73 años, con el que había discutido y agredió, tras una discusión por un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Urquiza y Misiones de la capital entrerriana.mostró este jueves, el video que muestra el desenlace de una discusión tras un accidente de tránsito. Según se observa en las imágenes, luego de la colisión, un motociclista atacó al conductor, un hombre de 73 años, le fracturó el maxilar y luego se dio a la fuga."Se estableció el dominio de la moto en la cual se conducía este sujeto y luego de tareas investigativas, se logró dar con la identidad y el paradero del mismo", explicó la responsable de la dependencia policial, Eliana Galarza.De acuerdo a lo que comunicó la comisario,"Lo narrado fue puesto en conocimiento a la fiscalía en turno, disponiendo que el motociclista sea correctamente identificado por la división antecedentes personales para luego quedar libre de acción", señalaron fuentes policiales a"No tiene antecedentes y no opuso resistencia al momento de la detención", comentó Galarza.La hija de la víctima rememoró a Elonce TV cómo ocurrieron los hechos y encomendó el aporte de datos sobre el posible atacante. Reconoció que aceptaría un pedido de disculpas."Transitábamos por calle Urquiza, ya volviendo hacia nuestro domicilio, cuando al pasar por Misiones, apareció un motociclista en un rodado grande que nos colisionó", rememoró a Elonce TV, Lorena Colombo, hija del hombre agredido.De acuerdo a lo que comentó, Colombo (p) es un hombre de 73 años, cuenta con carnet de conducir y la documentación al día, aunque generalmente viaja acompañado."Bajamos a querer auxiliar o ver qué sucedió. Y por supuesto que uno se pone mal -reconoció, pero no a un nivel de violencia. Le preguntamos qué sucedió, por qué iba así. `No alcanzaste a frenar, por qué me colisionaste´, pero automáticamente respondió con violencia", recordó la mujer,De acuerdo a lo que explicó, el sujeto los atacó, primero en forma verbal y luego golpeó a su padre."Le dije a mi papá que por favor entrara al auto porque ni al auto le había hecho nada y evidentemente a él tampoco porque tenía la moto en marcha", destacó.Y continuó: "Cuando papá va a querer entrar al vehículo, esta persona le pega una piña. Yo desde adentro, le gritaba `no le pegues por favor´. `No le pegues. Lo vas a matar´. Pero cuando quiere sentarse de nuevo en el auto, le pegó en la sien y lo dejó parcialmente inconsciente".Tras el incidente, Colombo (p) fue atendido en una clínica privada de esta ciudad, donde a través de una tomografía, se determinó que tiene una fractura en el hueso maxilar derecho y un hematoma que afectó la parte de su ojo derecho. No puede masticar y solo consume líquidos y papillas.