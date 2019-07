Video: Motociclista golpeó a un conductor tras discusión de tránsito

"No le pegues. Lo vas a matar"

accedió a un video que muestra el desenlace de una discusión tras un accidente de tránsito. Según se observa en las imágenes, luego de la colisión, un motociclista atacó al conductor, un hombre de 73 años, le fracturó el maxilar y luego se dio a la fuga.La hija de la víctima rememoró acómo ocurrieron los hechos y encomendó el aporte de datos sobre el posible atacante. Reconoció que aceptaría un pedido de disculpas."Transitábamos por calle Urquiza, ya volviendo hacia nuestro domicilio, cuando al pasar por Misiones,", rememoró a, Lorena Colombo, hija del hombre agredido.Al dar cuenta de la mecánica del accidente, la mujer explicó que, "al transitar por calle Urquiza, luego de atravesar calle Misiones,"."Nos colisiona sobre el paragolpe trasero del vehículo y si bien al auto no le hizo nada, solo rayó el paragolpes; nosotros paramos y bajamos del vehículo, como debe hacerse ante cualquier colisión", explicó.De acuerdo a lo que comentó, Colombo (p) es un hombre de 73 años, cuenta con carnet de conducir y la documentación al día, aunque generalmente viaja acompañado."Bajamos a querer auxiliar o ver qué sucedió. Y por supuesto que uno se pone mal -reconoció, pero no a un nivel de violencia. Le preguntamos qué sucedió, por qué iba así., pero automáticamente respondió con violencia", recordó la mujer,De acuerdo a lo que explicó, el sujeto los atacó, primero en forma verbal y luego golpeó a su padre."Se enojó mucho, estaba ofuscado. Le dijepero el reaccionó mal también conmigo porque me quiso hacer callar", detalló la mujer.Colombo aseguró, en comunicación telefónica con, que ella solo pretendía entregarle los datos del seguro y su auto. "Se violentó aún más y vino a agredirme verbalmente, con insultos, y quiso pegarme", comentó.La mujer sostiene que ella corrió al interior de su auto y se encerró, también para contener a su hija que se encontraba con ellos al momento del hecho. "Ante esa actitud de él de cerrar el puño, no atiné ni siquiera a gritar `auxilio´ porque en los nervios y ante los gritos de mi hija, me abataté y no pude ni llamar a la policía"."Le dije a mi papá que por favor entrara al auto porque ni al auto le había hecho nada y evidentemente a él tampoco porque tenía la moto en marcha", destacó.Y continuó: "Cuando papá va a querer entrar al vehículo, esta persona le pega una piña. Yo desde adentro, le gritaba. Pero cuando quiere sentarse de nuevo en el auto, le pegó en la sien y lo dejó parcialmente inconsciente".Según adujo, ella advirtió al motociclista que su padre es un paciente cardíaco. De hecho, según adujo, para esta semana tenía programada una cirugía con su cardiólogo.Tras el incidente, Colombo (p) fue atendido en una clínica privada de esta ciudad, donde a través de una tomografía,. No puede masticar y solo consume líquidos y papillas. Además, por ser un paciente cardíaco no puede ser sometido a esa cirugía reconstructiva, con lo cual, la fractura demandara de 90 a 120 días de recuperación.La familia radicó la exposición policial en comisaría segunda, con jurisdicción en la zona en la que ocurrió el hecho., reconoció la mujer, al tiempo que lamentó: "Hay poca tolerancia en la calle, no hay forma de dialogar y resolver las cosas a través del diálogo".Fue en ese sentido quecerró.