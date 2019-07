A 25 años, homenajearon a las víctimas del atentado a la AMIA en Paraná

Desde la Catedral Metropolitana de Paraná, a las 9.53 de este jueves, sonaron 85 repiques de campanas en homenaje a las víctimas del atentado a la sede de la AMIA-DAIA registrado en la ciudad de Buenos Aires en 1994."Es un día muy especial, son 25 años del atentado a la AMIA y este es un lugar emblemático", aseguró adesde las escalinatas de la Catedral frente a Plaza 1º de Mayo."Es un pequeño gesto de memoria siendo que el atentado fue a la Argentina, si bien afectó a la sede de la AMIA-DAIA, compete a todos los argentinos", argumentó. Y continuó: "Va más allá de un credo, porque dentro de los 85 víctimas, había personas que no profesaban la religión judía, por lo tanto, ellos también merecen el mismo respeto y el mismo pedido de Justicia"."Todavía nuestros muertos no descansan en paz porque no hay Justicia, no hay detenidos, y sabemos cómo se ha manchado el pedido de Justicia durante estos 25 años por políticas, el poder, y también se llevó a un fiscal", apuntó, al tiempo que lamentó: "Van pasando los años y la gente se va olvidando, el reclamo cada vez es menor".Al preguntarse qué pasa con las nuevas generaciones, explicó "que los frentes de nuestras instituciones judías tienen murallas en sus frentes y se piden muchas cosas para poder ingresar, porque vivimos dos atentados: a la embajada de Israel y a la AMIA-DAIA"."No queremos vivir así, porque antes teníamos las puertas abiertas, pero todo cambió en la historia argentina y mundial", argumentó. Fue en esa línea que bregó para que "los colegios, tomen en su currícula, el tema del atentado porque es parte de la historia argentina".Por su parte, monseñor Juan Alberto Puiggari, coincidió: "Toda la sociedad argentina se vio afectada, si bien es cierto que el atentado fue hacia la comunidad judía, todos eran argentinos y todos somos hermanos"."Los que tenemos fe en Dios creemos que todos somos hermanos sin diferencias de raza y religión. De hecho, cuando Juan Pablo II vino a Entre Ríos dijo que la provincia es un crisol de razas, y este es un ejemplo sobre la convivencia de personas de distintos orígenes, con tantas inmigraciones, y gracias a Dios, en paz", remarcó."Lamentablemente, el tiempo borra las cosas pero este es un hecho demasiado grande en la historia como para olvidarlo", cerró.