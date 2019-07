Mercosur: Las comitivas presidenciales que arribaron al aeropuerto de Paraná

Santa Fe es sede de la 54° Cumbre de Jefes de Estado y Presidentes del Mercosur y con motivo de la llegada de los vuelos presidenciales y sus comitivas, el Aeropuerto de Paraná fue afectado al recibimiento de los vuelos con destino o salida en el Aeropuerto de Sauce Viejo.registró este miércoles el importante movimiento que se registraba en el Aeropuerto de Paraná, con mayor presencia de pasajeros y el amplio despliegue de efectivos de seguridad.Es que con motivo del arribo a las comitivas presidenciales a la terminal aérea de la ciudad, debieron tomarse las medidas de seguridad, "más activas que las normales".el responsable del Aeropuerto de Paraná, Ricardo Coiz.Según detalló, se trata de "dos vuelos de Aerolíneas y de Austral a Paraná, dos de Sauce Viejo y uno más que trae turistas desde Ezeiza a Paraná (es un vuelo no regular que operará en Paraná)"."Además de cuatro vuelos comerciales que operan en Santa Fe (dos por la mañana y otros dos por la tarde)", confirmó Coiz, al tiempo que aclaró: "Las empresas informaron previamente, que no iban a operar en Santa Fe, si no en Paraná"."Los vuelos presidenciales operan en Sauce Viejo, y las comitivas en Paraná", diferenció. De acuerdo a lo que comunicó, ya estaban en las plataformas del aeropuerto local, las aeronaves de las comitivas de Brasil y Paraguay.