Aclararon que era falsa la supuesta convocatoria a un "casting porno"

Una supuesta convocatoria a personas para participar de un casting porno, en Paraná, en Gualeguaychú y en otras ciudades entrerrianas, fue difundida a través de las redes sociales. Al respecto, autoridades policiales de la Policía de Entre Ríos informaron que se había iniciado una investigación para conocer la veracidad de la noticia.En el afiche que circuló insistentemente por las redes sociales, se hacía saber que se buscaba "actores pornos, latino, de entre 18 a 70 años para contar con una única oportunidad por el mes de julio en la ciudad de Paraná".El único requiso que se exigía para poder participar del casting era contar con determinadas condiciones vinculadas con el aspecto sexual e íntimo del postulante.En lo concerniente al lugar de convocatoria, se notificó de la existencia de un domicilio ubicado en barrio Vicoer de la capital entrerriana.Desde la Jefatura de Policía de Entre Ríos confirmaron aque la convocatoria no sería real, habida cuenta que con la misma modalidad se hizo la difusión de un evento similar tanto en Paraná como en Gualeguaychú.Según se comunicó, se hizo una inspección de la casa mencionada en Paraná, y se confirmó que no había nada vinculado a la presunta convocatoria.No se descartó que se pudiera estar frente a una broma de mal gusto, o bien intentar afectar a alguien en particular con la difusión de la dirección exacta del casting porno. En Gualeguaychú ocurrió lo mismo, como también en otras localidades de la provincia de Entre Ríos.Se sospecha que la actividad pudo haber sido extraída de las redes sociales, donde tal iniciativa sería en países del Caribe, y se "truchó" la ciudad y la dirección.Así y todo, desde la fuerza se hizo saber que si existe algún elemento probatorio o dato que se deba investigar, se lo aporte a la policía, publicó