Trenes: Asamblea Ciudadana insiste en el pedido por la reactivación de ramales

Convocatoria

La Asamblea Ciudadana Vecinal de Paraná convocó a entidades de la sociedad civil para seguir trabajando en generar propuestas para el sistema urbano de pasajeros. Una alternativa es reactivar el sistema ferrovial para unir las ciudades aledañas con el centro la capital provincial. Y ante la crisis producida por los paros de choferes de colectivos, pidieron la urgente intervención de la Provincia ante la ausencia del Estado municipal."Ante la situación desesperante que estamos sufriendo los ciudadanos del Área Metropolitana respecto a la supresión del derecho esencial a la movilidad urbana e interurbana, agravado por la desidia de los intendentes de Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito, la Asamblea llama con urgencia al Sr. Gobernador a intervenir en esta grave situación", dieron a conocer los vecinalistas en un comunicado.Al respecto, Julio Corcho Sonez, uno de los integrantes del movimiento, explicó que "alguien se tiene que hacer cargo de este desastre, lamentablemente. El municipio está totalmente ausente", sostuvo, y recordó en este sentido que el intendente Sergio Varisco vetó una ordenanza votada por unanimidad que establecía la participación ciudadana en el órgano de seguimiento y control del sistema de transporte público de pasajeros. "Entonces el ciudadano no le queda otra que protestar", planteó. "Si el municipio no da la cara para solucionar esto, va a continuar el problema".Para lo inmediato, el vecinalista invitó a la ciudadanía en general para reunirse el lunes 15 de julio en donde habitualmente lo hacen en asamblea, en calle De Bueno 249, zona sur de Paraná, a partir de las 19. Según trascendió, concurrirían integrantes del equipo técnico de transición del electo intendente Adán Bahl, para analizar la situación del transporte público de pasajeros. Pero además, los vecinos hay hecho un llamado al gobernador Gustavo Bordet para que intervenga.En el orden de las propuestas, la Asamblea reiteró la idea de la reactivación de ramales y aumento de frecuencia de los trenes, sumando otras alternativas de transporte automotor de emergencia.En este orden Sonez, explicó: "Hoy con un nuevo paro. Los trabajadores que reclaman mejoras en las condiciones laborales y la deuda de aguinaldos, llegan a las medidas de fuerzas. Recordemos que las empresas piden que se lleve el boleto de 35 pesos o que se subsidie una parte del mismo, para que su costo sea de 28 pesos. Actualmente se está pagando 20 con el subsidio, 22,80 sin el mismo. Esto está sumado a un contexto de inflación interanual del orden del 55 por ciento y la alimentaria que supera esta cifra. Y en un contexto de recesión, esto es algo sumamente grave para los ciudadanos que se ven afectados de una u otra manera. Porque indirecta o directamente esto nos afecta a todos", señaló trazando el panorama general.El vecinalistas apuntó que "la Asamblea no solo se encarga de visibilizar los problemas ?porque nos damos cuenta que el paro es evidente?; la Asamblea trabaja de forma propositiva. Por ejemplo se ha hecho un proyecto que está en la Cámara de Diputados provincial, de un sistema de transporte metropolitano porque tenemos el agravante que Paraná interactúa con ciudades vecinas, con San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Sauce Montrull. Hay mucha gente que por trabajo, estudio o lo que sea, interactúa desde y hacia Paraná, sufre mucho más por una cuestión de distancia. Por eso hay que enfocarse en un sistema metropolitano, y en eso estamos trabajando para que se mejore y amplíen las frecuencias de los trenes. Buenos, estamos trabajando bastante y fuertemente en ese sentido, para lograr un sistema de transporte eficiente y no como lo que está ahora que, reitero, con el cambio de los recorridos, que se han hecho más cortos y las frecuencias que no han mejorado en la gran mayoría de los casos, nos tienen un poco a todos como rehenes del sistema", completó.