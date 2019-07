Paro de choferes: Se cumple el tercer día sin colectivos urbanos en Paraná

El, que se inició el jueves a las 18 y prosiguió el viernes en adhesión a la medida nacional de 24 horas, se extiende hasta este domingo en la capital entrerriana ySe recordará que el viernes hubo una medida de fuerza a nivel nacional, que consistió en un paro de 24 horas convocada, por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y paralizó el transporte en todo el interior del país. Pero esa protesta se enmarcó en el reclamo de paritarias para el sector.En la capital entrerriana, en cambio, el cese de actividades comenzó el jueves a las 18 y se fundamentó en la falta del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a junio.Desde el gremio sostienen que si el depósito de lo adeudado no se concreta,dado que no hay actividad bancaria durante el fin de semana.que no ha abonado sumas adeudadas."La Municipalidad no pagó y no hay perspectivas a que el día de hoy realice algún pago.", indicaron desde la empresa.Lo que la empresa reclaman a la Comuna está relacionado con el subsidio de $2,80 por cada boleto general que el Municipio se comprometió a abonar para que la tarifa plana sea de $20.