Sin colectivos urbanos: El paro de choferes continúa por tiempo indeterminado

Los choferes del transporte urbano de pasajeros de Paraná paralizaron el servicio desde las 17.50 de este jueves y concentraron en la cabecera de la empresa, ubicada sobre calle 3 de Febrero."Es una situación desgraciada porque hay mucha incertidumbre", apuntó ael secretario general de UTA Entre Ríos, Juan Carlos Dittler."Somos respetuosos a lo que decida la asamblea, por mayoría, porque en este caso, se trata de una deuda que mantiene la empresa con los trabajadores", explicó.Según pudo saber, para este viernes, de 9 a 12, fue convocada una nueva asamblea, donde se decidirá cómo continúan el reclamo durante el fin de semana, en caso que no se les deposite el aguinaldo.Las empresas Mariano Moreno y ERSA, asociadas en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Buses Paraná -concesionaria del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad, adeudan el pago del aguinaldo a sus 560 trabajadores."Como representante de los trabajadores nos preocupa nuestra fuente de trabajo, y los funcionarios tienen que hacer un análisis muy profundo para que las empresas también tengan el sustento para seguir funcionando y cumplir con el servicio", recomendó, al tiempo que aclaró: "No estamos favoreciendo a las empresas"."El poder concedente debe darle el mejor servicio a los usuarios, pero en este caso, no están alcanzando las finanzas para esto", mencionó en relación a la quita de subsidios nacionales a las empresas de transporte.Punto aparte comentó que, "irresponsablemente, algunos funcionarios dicen que les está sobrando dinero, y no es así".Fue en esa línea que pidió "el estudio real de costos que se necesita y les den a las empresas para que puedan seguir funcionando, exigir el buen servicio y que les puedan pagar a todos los trabajadores, porque nadie pone capital si no va a tener para seguir funcionando"."Pedimos las disculpas correspondientes a los usuarios", indicó Dittler. Pero para este viernes ya estaba anunciada una retención de servicios con movilización en Paraná, en el marco del reclamo por mejoras salariales que solicita la UTA a la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).