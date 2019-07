Líquidos cloacales y ambiente irrespirable en la casa de un hombre discapacitado

En calle Procesión Náutica a pocos metros de su intersección con Larramendi, en barrio Bajada Grande de Paraná, un matrimonio de adultos mayores está viviendo una terrible y penosa situación ante el desborde de las cloacas. Los líquidos están en el frente de la casa y también dentro de ella.Sofía Alegre es hija del matrimonio y diálogo conhabló sobre lo sucedido. "Es una vergüenza que tenga que llamar al canal para pedir auxilio pero estamos cansados de reclamar al 147 donde toman nota del expediente y del estado y me tienen a las vueltas".Según contó, el lunes llamó temprano y le dijeron que "ya iban a mandar un camión", pero esto nunca pasó. Al día siguiente llamó de nuevo cerca de las 8.15, porque le dijeron que a pesar del feriado trabajaban por la mañana "y me dijeron que el camión estaba en camino. Como eran las 10 y no llegaba, volví a llamar, pero directamente no me atendieron. Pareciera que se burlan de nosotros y de los pobres viejos que son mis padres".Don Alegre es un paciente de alto riesgo tras haber sufrido cuatro ACV que le dejaron varias secuelas, entre ellas el hecho de tener que estar en silla de ruedas y no poder pararse ni desplazarse por sus propios medios. Él tendría que estar internado porque no puede estar respirando esto, pero quiere quedarse en su casa. Es una vergüenza, nadie nos da bolilla, la comisión vecinal no existe porque pasan y ven lo que sucede y tampoco hacen nada"."Necesito que urgente vengan a desagotar la cloaca, tienen todo dentro de la cocina y esto no puede esperar más", reclamó Sofía. El aire en la vivienda de calla Procesión Náutica es irrespirable, situación que no es sana ni adecuada para nadie y mucho menos para dos abuelos que no se encuentran en buenas condiciones de salud.Finalmente Sofía dio cuenta que "no es la primera vez que se rebalsan las cloacas en el lugar", y no sabe a qué se debe. "Este desastre lo tenemos siempre, queremos que por favor las autoridades no se olviden de la gente de Bajada Grande", reclamo.