El Ventilador, la gente opina: "Muchos se conmueven ante la necesidad del otro"

El Ventilador de este martes trató el tema, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Las bajas temperaturas que se han dado en los últimos días generaron que clubes prestaran sus instalaciones para que personas en situación de calle pudieran pasar allí las últimas noches de frío. ONGs, asociaciones, vecinos solidarios, comercios, empresas, iglesias se han sumado con gestos solidarios y brindan comida, abrigo, contención social para sobrellevar los duros momentos. Muchas de estas organizaciones, hace tiempo, vienen realizando campañas en favor de los más necesitados.-"Gracias por instalar un espacio sobre una situación social actual, donde se pone de manifiesto la mirada y ayuda hacia los más necesitados. Cada uno puede colaborar desde su lugar, sin esperar nada a cambio".-"Muchas gracias a cada institución que se conmueve y se pone en acción ante la necesidad de un hermano en situación de calle. El club Paraná ¿hasta cuando brindará el servicio de albergue para personas que viven a la intemperie?". Soy Patricia.-"¡Grande El Ventilador! ¡Felicitaciones! Se lo merecen... Que sigan los éxitos". Ernesto.-"Muchas felicitaciones por el Martín Fierro y gracias por dejar participar a los ciudadanos". Gastón de Barrio Gazzano.-"Los felicito por el premio. Orgulloso de que un programa de Paraná gane el Martín Fierro". Julio.-"Felicitaciones por el Martin Fierro. Bendiciones. Cariño para Claudia ". Mariano.-"Felicitaciones a todo el equipo de El Ventilador y al que organiza. Sigan así haciendo conocer nuestras mayores preocupaciones".-"Felicitaciones por el Martín Fierro Federal". Graciela.-"Me parece perfecto lo de ayudar, pero siempre hubo personas en esta situación. Se aprovechan que hay elecciones y Casaretto, que es uno de los que se postula, es del Club Echagüe. Qué casualidad". Soy Adrián.-"Muy buena obra la del Padre Esteban. Dios lo bendiga a él y a toda su comunidad". María José de Bajada Grande.-"Muchas gracias Padre Esteban, ejemplo de amor al prójimo y a los necesitados. En el Hogar de Cristo, los chicos encuentran un hogar, el abrazo fraterno, sentirse queridos. ¡Calienta el corazón y el alma! Les abre las puertas a los chicos y para las personas es un cambio de vida. Las Iglesias están abiertas todos los días del año, solo tiene que acercarse a ella". Mirta.-"Felicidades por el premio a todo el equipo del Ventilador".-"Felicitaciones por el Martín Fierro. El tema de la gente en situación de calle no es sólo de este país, está bien que los ayudemos, recuerdo que Maravilla Martínez, campeón del mundo en boxeo contó que cuando estuvo en España la paso muy mal y gracias a una iglesia católica y a Cáritas pudo sobrevivir, hasta que pudo salir adelante y llego a ser campeón del mundo". Soy Ramón Ramírez."-Acá tenemos nuestra iglesia San José, que lo ayuda al padre Alejandro. Tiene el colegio Maccarone y San Miguel. En el morro ayuda él también, es una escuelita de apoyo".-"Hacer hincapié en lo que creció la pobreza el último tiempo es negar la realidad que vive nuestro país hace años. Si muchos medios hubiesen actuado libremente y no "pagos" muchas personas no se sorprenderían por la realidad. Ahora lo que nos queda como sociedad es ayudarnos entre nosotros, a este país siempre lo salvó el par, jamás los políticos".-"¡Grande Anabela y Padre Esteban! Dios y la Virgen los colmen de bendiciones, sus palabras son siempre justas".-"Gracias Padre Esteban por su testimonio y al hogar de Cristo por recibir la vida como viene". Soy Tata.-"Felicitaciones por el Martín Fierro. Pienso que finalmente, es la humanidad de la ciudadanía paranaense la que decide ayudar al prójimo que cae en desgracia por las malas políticas provinciales". Luciano.