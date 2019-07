El Ventilador: vecinos sin techo, al calor de la solidaridad

De los sin techo y otras problemáticas

Con la llegada de las temperaturas más bajas fueron muchas y cada vez más, las personas que se pusieron a pensar en los vecinos sin techo.La tarea que cada año llevan adelante organizaciones como Suma de Voluntades, entre otras, este año repercutió con fuerza en varias instituciones, vecinos y comerciantes.Los clubes de la ciudad de Paraná también son una parte central de esta movida. Muchos de ellos abrieron sus puertas para recibir a todos estos ciudadanos y destinaron parte de sus instalaciones a cobijarlos, brindarles ropa de abrigo y un plato de comida caliente.Los vecinos también se han hecho eco de esta gran iniciativa de clubes y ONG's.Son cientos los que hacen llegar sus donaciones a estas instituciones. Con ellas, estos lugares pueden brindar la cena y el desayuno caliente de cada día.Algunos paranaenses incluso, fueron un poco más allá de la donación.Un comercio de la calle Salta y Rosario del Tala, en el centro de la ciudad, decidió convertirse en receptor de las donaciones, para entregarlas a todos quienes entren y las soliciten. Con un cartel en la puerta que reza "si necesitas abrigo entrá y pedí" se convirtió en un ejemplo para muchos otros comerciantes que también tomaron la posta.El fenómeno crece y no para. Y no es para menos: la ONG Suma de Voluntades hizo un relevamiento a través del cual informó que son algo más de 100 los vecinos sin techo, viviendo en situación de calle, sólo en el centro de la ciudad de Paraná.En su mayoría hombres, pero sin excepción de mujeres y niños, todas estas personas atraviesan por estos meses los momentos más duros de esta cruda realidad. Y allí la solidaridad salió a decir presente.¿Cuáles son las donaciones que más se necesitan teniendo en cuenta que aún faltan llegar las semanas de mayor frío?¿De qué manera asisten y dicen presente los organismos del estado en esta potente movida surgida de los ciudadanos?Cuando se habla de personas en "situación de calle", hablamos de vecinos sin un techo. De ciudadanos que, por una u otra razón, se ven pasando sus días y noches a la intemperie, en pleno centro de la ciudad o alejados del de él.Muchas son las ciudades del país que cuentan con refugios municipales para estos vecinos. Y Paraná no es la excepción.En esta ciudad capital,Esta triste realidad, que ocurre desde hace mucho tiempo en nuestro País y crece sin parar, tiene múltiples factores, según los especialistas.Incluso, es habitual escuchar que algunos de los vecinos en situación de calle prefieren no acudir a estos centros o refugios para pasar sus noches. Pero... ¿cuáles son los motivos para esta decisión?Profesionales y especialistas afirman que, muchas veces, esta situación conlleva problemas como el alcoholismo, la droga y otros padecimientos.Entonces... ¿cómo se aborda de forma integral este drama de personas durmiendo en la calle?Pero...