Comenzó la venta de frutillas: Se comercializa a $100 el medio kilo

Domingo Pereyra, oriundo de barrio Santa Lucía

Sus grandes beneficios

Propiedades

se ha instalado por estos días, en una transita esquina de la ciudad de Paraná, ofreciendo las tradicionales "frutillas corondinas", conoció"Estas son las primeras frutillas que están saliendo, son grandes; parece que ha ido bien la cosecha", resaltó el vendedor que se ubicó con su puesto en Avenida Almafuerte y Zanni.La bandeja "sale 100 pesos, pesa más de medio kilo. Están caras porque son las primeras", entendió.Fuente de poderosos nutrientes, las frutillas son un excelente recurso para prevenir el sobrepeso, la obesidad y numerosas enfermedades. Aliadas privilegiadas de la salud, brindan saciedad gracias al aporte de fibra (2.6 g cada 100 g) y favorecen la eliminación de líquidos, debido a su elevado aporte de agua.Todos las podemos utilizar, salvo en insuficiencia renal y en diarrea. Presenta minerales como calcio, potasio, yodo, silicio, fósforo, magnesio, vitamina C, A (carotenos) y E (antioxidantes), B1, B2, B3 y B6, K.Es mejor consumirlas crudas, ya que cuando se cocinan pierden las propiedades antioxidantes provenientes de la vitamina C., autora de Nutrir mi Embarazo, Ansiedad Vs. Saciedad, Creo & Adelgazo, entre otros, consultada por Clarín, dio detalles de las propiedades de las frutillas.1 - Analgésicas, antiinflamatorias y anticoagulantes, a causa del aporte de ácido salicílico.2 - Presenta fitonutrientes que contrarrestan los efectos de los radicales libres, que ocasionan ciertos tipos de cánceres, y evita la inflamación fundamentalmente en enfermedades reumáticas.3 - Previene la constipación debido al elevado aporte de fibra y de agua.4 - Aumenta las defensas del organismo por el aporte de vitamina C, un efecto que es mayor cuando las frutillas son maduras. Ideal para prevenir resfríos y enfermedades respiratorias.5 - Evita la anemia: por la existencia de vitamina C, que ayuda a la fijación del hierro.6 - Vitamina E: poderoso antioxidante que combate los radicales libres, evitando el envejecimiento prematuro de la piel.7 - Apta para diabéticos: su índice glucémico es bajo.8 - Favorece el arrastre del colesterol sanguíneo, debido a la presencia de fibra, pectina y lecitina, y favorece la disminución de la fracción mala del colesterol LDL.9 - Purifica la sangre.10 - En la gota: ayuda a disolver las sales que se producen por el exceso de ácido úrico, y esto se debe a que son muy diuréticas.11 - Combate problemas circulatorios y hemorragias intestinales.12 - Cura heridas: machacando las hojas y aplicándolas sobre la zona.13 - Propiedades bacterianas: si se utiliza el jugo, protege a los dientes del mal aliento y de las caries.14 - Evita el envejecimiento cutáneo, dado que aumenta la producción de colágeno.15 - Limpia las impurezas de la piel: la pulpa se puede utilizar en la preparación de compresas.16 - Previene enfermedades cardiovasculares: por la presencia de minerales (calcio y magnesio, entre otros).17 - Combate los dolores menstruales y el síndrome premenstrual: evita la inflamación y la retención de líquidos, debido a la cantidad de agua que presenta.18 - Sedante: utilizando las hojas en la elaboración de té.