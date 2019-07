Puerto Sánchez: comedor comunitario redobla esfuerzos con las ollas comunitarias

, cuando podemos. Hoy estamos igual, pese al feriado, porque el estómago y el frío no saben de feriados".con carne, porotos, zapallo, arroz y demás verduras, "para que los chicos se vayan a dormir con la pancita llena y el corazón contento", resaltó. En el comedor comunitario realizan 137 raciones.Las familias del lugar llegan a buscar la comida y "se las llevan en bowls para compartir en sus casas"."Otros años hemos hecho ollas comunitarias para las familias de los pescadores, cuando la situación estaba complicada; cuando pasaba un poco el frío lo dejábamos de hacer. Pero desde hace dos años no podemos dejarlo; no se puede porque la situación está muy crítica, tanto para los pescadores como para la gente que se ha quedado sin trabajo", resaltó Ríos.Al mismo tiempo, apeló a la solidaridad de la comunidad y solicitó colaboración "con leche y para la olla comunitaria, carne de vaca, de pollo. Esto es lo que menos dona la gente, por lo que vendemos empanadas para comprar carne. Pasa lo mismo que con el gas, que adquirimos con esa recaudación".(Mariana Ríos).