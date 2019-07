Según Suma de Voluntades, hay 102 personas sin techo en la zona céntrica

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Ante las bajas temperaturas, la labor solidaria de Suma de Voluntades, no se detiene sino todo lo contrario, se intensifica y gracias a la ayuda de la sociedad se puede dar respuesta a aquellas personas en situación de calle y de barrios carenciados que necesitan un abrigo, un refugio, una comida caliente para soportar el frío.



"Seguimos trabajando con la misma convicción de todos los días, obviamente que con la ola de frío, el trabajo se acentúa en lo que respecta a las recorridas nocturnas y agradecemos mucho a la comunidad porque esto es un logro de todos. Hoy vino una señora a entregar comida para el mediodía, hay una organización de toda la sociedad respecto a esta situación", destacó Anabela Albornoz en diálogo con Elonce TV.



En tal sentido, dio cuenta que "en este último período se profundizó la situación de las personas sin techo. El último relevamiento que hay de la zona céntrica es de 102 personas".



Además recordó que "hace una semana abrió un refugio en el SUM de Anacleto Medina y a partir de esta situación se sumaron los clubes Echagüe y Paraná. Si bien no damos abasto porque hay mucha gente en situación de calle, es una ayuda importante y hay que hacer un trabajo previo de poder llevar a la gente y generar la confianza para que ellos puedan ir al refugio".



Según indicó, en este momento, "lo que más se está necesitando son frazadas, ropa de abrigo, café y sopas". Cualquiera de estos elementos se puede acercar a la sede de Suma de Voluntades que funciona en calle Libertad 272; de 9.30 a 12.30 y a partir de las 18, cuando se empieza a cocinar para las recorridas nocturnas.



Locro a beneficio de la cooperativa de trabajo



Por otra parte, Albornoz contó que este martes 9 de Julio habrá un locro a beneficio de la cooperativa de trabajo de la ONG. La porción se venderá a 200 pesos y se van a estar entregando a partir de las 12 en la sede de calle Libertad. Se debe llevar recipiente y no es necesario hacer una reserva. El objetivo es vender 300 porciones.



Desde Suma de Voluntades explicaron que lo recaudado con la venta de locro será destinado a la cooperativa "que está conformada por siete mamás de barrio San Martín y Mosconi Viejo y la idea es generar trabajo genuino entre ellas y la verdad que se trabaja muy bien. No sólo se trata de un proyecto de vida sino que se las capacita constantemente y tienen apoyo psicológico. La cooperativa ofrece un servicio de catering y estamos muy contentos con eso". Elonce.com