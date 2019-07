Continúa el paro de colectivos urbanos por tiempo indeterminado

Se agudiza el conflicto entre la UTA y las empresas Mariano Moreno y ERSA, asociadas en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Buses Paraná -concesionaria del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad.



"Los trabajadores decidieron anoche en asamblea, continuar con la medida de fuerza hasta tanto que esté abonado el aguinaldo", confirmó a Elonce TV el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Gro.



"La situación es muy compleja. Ayer se hizo efectivo el pago del sueldo, pero todavía se adeuda el aguinaldo y hasta que eso no esté depositado, los choferes no van a salir a trabajar", ratificó el sindicalista.



En la oportunidad comentó que durante la asamblea que se realizó este viernes, "transmitimos la propuesta de la empresa, respecto a que al aguinaldo podrían pagarlo el jueves al mediodía pero los trabajadores rechazaron esa posibilidad y por mayoría se decidió no reiniciar las tareas".



Gro indicó que no está prevista la convocatoria a una nueva asamblea por parte de la UTA para este sábado, con lo cual, los más de 500 trabajadores cumplen las horas que les corresponden en la empresa, y luego se retiran a sus casas. (Elonce)