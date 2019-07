Asamblea de taxistas: piden "terminar con la competencia desleal" de remises

En la Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná, se realizó este sábado una asamblea de taxistas de Paraná para tratar "problemáticas que afectan al sector".



Gustavo Jozami, desde la Cámara de Taximetristas, mencionó a Elonce TV que si bien "es necesario retocar las tarifas", esto "no alcanzaría a lo que es la competencia ilegal que tenemos actualmente".



"Estamos tirando todos para el mismo lado, hoy nos reunimos acá las distintas agrupaciones. No queremos subir la tarifa, queremos trabajar, pero hay competencia desleal de parte de remises. Ellos paran en cualquier lado, te sacan pasajeros, paran atrás de las paradas de taxis. Si no fuera así, tendríamos mucho más trabajo". La bajada de bandera de los taxis está en 38 pesos, contó.



A las tarifas del taxi "las rige el municipio".



Consultado respecto a cuánto estima que debería subir la bajada de bandera, manifestó que "no llegaría a un 15 %".



Por su parte, Luis Santana, desde la Asociación de Taxis Libres de Paraná (ATLP), manifestó a Elonce TV: "No queremos ir en contra del trabajo de los remises, pero queremos que cumplan las ordenanzas como nos las hacen cumplir a nosotros".



"Si nosotros estamos fuera del área de marcación, andan los inspectores, sacándonos. Nos han sacado paradas y no las han devuelto, tampoco podemos girar por el gasto del auto", se quejó.



Además, dijo que "los taxis convienen en todo sentido: en flota hay muy buenos autos y en precios también conviene. A las diez cuadras, los taxistas las cobramos a 75 pesos y ellos la tienen a 90 pesos", aseveró. Elonce.com.