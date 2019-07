Sin colectivos urbanos: Choferes continuarán el paro durante la tarde

Habrá otro paro el viernes 12

Paraná Colectiveros definieron seguir con el paro en Paraná

"Lamentablemente, no tuvimos ninguna respuesta seria y válida para destrabar el conflicto", confirmó a, el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan Carlos Dittler."Reclamamos la totalidad del sueldo de los trabajadores y el aguinaldo que no fue depositado en tiempo y forma", explicó el sindicalista.En la oportunidad, comentó que "los trabajadores de Fluviales del Litoral dieron cuenta que percibieron los depósitos en sus cuentas, pero no vamos a levantar la medida hasta tanto tengamos una respuesta seria para los trabajadores del transporte urbano de pasajeros de Paraná".Con lo cual, Dittler aseguró que los choferes "esperaban la presencia de un representante de la empresa, y después decidirán en asamblea si esa propuesta es válida y aceptada por los trabajadores, porque sino seguiremos con el conflicto"."Les deben el 30% del sueldo, además del aguinaldo. Los tiempos están vecinos y nosotros estamos en derecho a realizar esta medida que no es grata para nadie, ni para nosotros ni para los usuarios", justificó."Las empresas hacen un justo reclamo, pero a esto lo tiene que resolver el Estado nacional con la Provincia porque se avecina un conflicto a partir del viernes 12 ya que iniciaremos una retención de servicios dictada por el consejo directivo nacional de UTA ante el cierre de la paritaria salarial del sector", anticipó Dittler."Lamentablemente todo esto termina en un caos sin salida, si no hay un análisis serio de parte del gobierno nacional que nos llevó a este camino", apuntó, al tiempo que insistió: "La quita de subsidios fue una irresponsabilidad de parte del gobierno nacional porque los usurarios resultan muy dañados, los acuerdos se fueron desvirtuando porque metieron a los salarios de los trabajadores en esos subsidios y aparentemente no está llegando el dinero suficiente para pagar a los trabajadores".