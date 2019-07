Colectiveros definieron seguir con el paro en Paraná

En la asamblea realizada esta madrugada, los choferes de colectivos de Paraná definieron continuar sin la prestación de servicios hasta tanto obtengan alguna respuesta concreta en cuanto a las deudas salariales que las empresas mantienen con ellos.Desde el gremio adelantaron aque la posibilidad de resolver el conflicto está en manos de los empresarios, por lo que en las próximas horas mantendrán una reunión con los mismos para intentar acercar las partes., dijeron a este medio desde UTA. Tampoco descartaron que la medida pueda extenderse todo el fin de semana si no obtienen una respuesta acorde a lo que esperan.de, Sergio Groh secretario gremial de UTA indicó que "lamentablemente no se avanzó en nada y no hubo comunicación con los empresarios,".Sobre el motivo del paro, recordó que "se debe aproximadamente el 30 por ciento del sueldo y falta la totalidad del aguinaldo. Para esta fecha siempre se ha cobrado el sueldo y el SAC", agregó.El dirigente de UTA dio cuenta que, estamos trabajando de una forma muy precaria, a los choferes y la parte de taller les está faltando ropa y ahora se agrava con el tema de los sueldos y aguinaldo".Asimismo, Groh confirmó que con Fluviales "también estamos teniendo el mismo problema, le deben el aguinaldo y por eso".Sobre el conflicto y una posible solución, afirmó: "Nos queremos reunir lo antes posible con los empresarios, estamos predispuestos y queremos resolver este conflicto. Que esto se solucione depende de los empresarios. Si hacen una propuesta de pago se pondrá a consideración y se resolverá por mayoría. Si se acepta, se saldrá a trabajar"."Mientras antes se resuelva, mejor para todos.", dijo finalmente Groh. Elonce.com