ERSA: "Llegamos a un cuello de botella"

UTA informó aque el transporte urbano de pasajeros de Paraná comenzará la jornada de este viernes con asambleas en las cabeceras. Afectará también al servicio que brinda la empresa Fluviales, en el recorrido Paraná- Santa Fe.que "estamos todos preocupados y pedimos disculpas a los usuarios, sobre todo también al gremio. Estamos en una encrucijada financiera económica que nos lleva a esta situación. Esto viene de larga data, teniendo en cuenta todos los atrasos tarifarios que hemos tenido, los proceso que hemos tenido que atravesar con la quita de subsidios nacionales y que trajo para todas las provincias un inconveniente muy serio"."Había un acuerdo de que la nación hacía la quita de subsidios y después se acordó con las provincias de que se iban a hacer cargo del 50%. Esa parte se está cumpliendo. Después existe un 25% que era una asistencia nacional que solicitó Paraná, de la cual en ese momento se pidió 180 millones anuales que tenían que ver con la tarifa, serían 15 millones mensuales y solo se logró 5 millones mensuales. Hay un déficit permanente mes a mes sobre esa diferencia que estaba puesta en el boleto. El boleto era el siguiente 25% de este 100% desglosado, que terminó siendo $24,80 pero tenía datos de octubre de 2018 pero no de 2019, por lo tanto ya existió un desfasaje debido a todo lo acontecido en Argentina", remarcó.Por otra parte, dijo que "hay un acuerdo firmado de la cual la solicitud que hizo el municipio de Paraná es equivalente a 15 millones mensuales. No se lograron y nación aportó 5 millones mensuales. La otra plata no la pone nadie, es uno de los tres problemas serios que tenemos ahora. Esto es una negociación de poder concedente y nación, en la cual la empresa no interviene. Cuando se hizo el análisis de costo del boleto, estaban incluidos estos montos de 15 millones. Nadie se hizo cargo de los 10 millones restantes".Respecto a la detención de servicios anunciada por UTA, indicó que "es algo que tenemos que solucionar, estamos trabajando en eso. Lamentablemente esto es un cuello de botella que lleva muchos meses. Hemos estado gestionando con el municipio alguna respuesta pero hay que darle solución"."El subsidio del municipio, que se hace cargo de los $2,80 en los pasajes, está devengado en abril y mayo pero no hemos cobrado esa diferencia tampoco. Eso tenía un vencimiento de 10 días a partir del vencimiento del mes. Está vencido abril y mayo. El subsidio del 50% de la provincia sí fue abonado en tiempo y forma", manifestó.Por otra parte, comentó que "aún nos deben los reclamos que hemos tenido en las diferencias tarifarias. Cuando se decreta el aumento de boleto, hasta que se pone a punto la SUBE, se produjo el desfasaje de 20 o 30 días. Eso ocurrió en julio de 2018 y volvió a pasar en abril de 2019. A esas diferencias las reclamamos y no tuvimos respuestas"."Con el BEGU de mayo estamos atrasados en este momento también. Al resto los hemos recibido", agregó.