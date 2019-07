"Si necesitás abrigo, pasá y pedí", ofrece un comercio de Paraná

Un cartel en la puerta anuncia la propuesta solidaria:, y tuvo una amplia adhesión tanto de las personas carenciadas como de aquellas que dieron su granito de arena y aportaron a la iniciativa.Evelyn, propulsora de este ropero solidario, habló cony contó cómo surgió. "Hace un par de meses empecé a pedir lana; me dieron algunos amigos y familiares y comencé a tejer algunas cositas". Cuando logró confeccionar algunas prendas, puso un cartel dando cuenta de la ayuda que ofrecía "y, así que empecé a tejer un poco más con una compañera de trabajo y empezaron a llegar donaciones no sólo de lana sino también de abrigo para repartir a quienes pedían. No dábamos abasto, tejíamos y la gente que venía y pedía".Una residencia gerontológica ubicada en la zona también se sumó a la movida solidaria y tejieron cuadritos de lana para la confección de mantas. "Las abuelitas habían empezado a tejer y no sabían qué hacer con los cuadraditos y me los trajeron en persona", destacó. Para dar cuenta que "lo que más tenemos es ropa de niños, de 5 años para arriba, y de mujer. Algo de calzado, pero no de invierno y de hombres y grandes, muy poco".La joven señaló que esperaba que su iniciativa tuviera adhesión, "pero no tan rápido.". Por otra parte, mencionó que pensó dónde llevar la ayuda, pero decidió dejar en el comercio ubicado en la esquina de calles Salta y Rosario del Tala "porque en el centro hay mucha gente en situación de calle, además estamos cerca del hospital y pasan muchas personas que tienen distintas necesidades y los podemos asistir a todos"., afirma Evelyn al reflexionar sobre la repercusión de su movida solidaria. "de venir y pedir", indicó para agregar que quienes quieran ayudar, pueden llevar lanas o ropa de abrigo al comercio que atiende de 8 a 20 horas.