Solicitan donantes de sangre voluntarios en el hospital San Martín

En el sector de Hemoterapia del hospital San Martín, con acceso por calle Pascual Palma, solicitan donantes voluntarios de sangre, dado que en esta época del año disminuye notoriamente la cantidad de los mismos.Una de las encargadas del área, Paola Gómez manifestó que "siempre estamos necesitando sangre. Es muy positivo ser donante voluntario", al tiempo que admitió que "la mayoría viene a reponer para algún familiar, pero lo que necesitamos es que vengan por su propia cuenta"."Se acerca el fin de semana largo, donde pueden incrementarse los accidentes. De 7 a 11 pueden venir en lo que resta de la semana", puesto que el lunes y martes no estarán realizando extracciones, aclaró aExplicó que "no es necesario venir en ayunas. Sólo no se deben consumir grasas, lácteos ni derivados de la leche. Pueden desayunar té, café, galletitas con mermeladas. Con lo dulce no hay problemas".Acotó que "entre 20 y 25 donantes por día sería lo ideal. Las mujeres pueden donar cada tres meses y los varones tienen la posibilidad de hacerlo cada dos meses".En tanto, su par, Ivana Richard precisó que "en menos de 10 minutos se dona sangre. Siempre que se tenga voluntad y ganas, siempre se puede. Hay que ser generosos, dejar de lado el miedo y pensar que así ayudamos a otra vida"."En vacaciones de invierno merma un montón la cantidad de donantes. Por eso pedimos que vengan, porque la gente no espera a enfermarse en determinada época", enfatizó.Finalmente, aclararon que también "hay que estar bien de salud, no estar padeciendo ninguna gripe. Hay que estar sano. Después se pasa por una entrevista, previa a la donación".