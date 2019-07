Suma de Voluntades asegura que cada vez hay más personas en situación de calle

Suma de Voluntades realizó un relevamiento respecto a aquellas personas que se encuentran en situación de calle.Malvina, contó aque ". Nosotros les brindamos asistencia. Salimos todos los días a las 21. Comenzamos con la Plaza Alberdi y luego vamos recorriendo otros lugares. Ellos se van acercando a buscar comida y de paso nosotros tomamos los datos".Aunque no parezca, nosotros que estamos con el tema hace más de tres años, notamos cómo se ha incrementado. Es una situación de vulnerabilidad extrema", explicó.Asimismo, resaltó que. "Pasan por un montón de situaciones psicológicas, acciones, es una situación muy compleja y se necesita un equipo capacitado para afrontar esto", manifestó.Recordó que "actualmente no contamos con un centro para mujeres. Este miércoles abrió un refugio en la zona de Anacleto Medina, es a 30 cuadras del centro y a mucha gente le va a costar ir. Queremos que se abra algo serio y se tome este tema, porque es un derecho para todos, nadie está exento de que le pase algo así".Indicó que son múltiples los factores por los cuales una persona llega a estar en situación de calle, aunque recalcó que en el último tiempo el motivo principal es"Ellos no tienen otra posibilidad y las posibilidades que abren son un depósito de gente. No se toma en cuenta las edades, hay problemas entre los más jóvenes y los más ancianos. Por eso a veces prefieren quedarse en la calle a ir a esos lugares.", finalizó.