En la Escuela Olegario Andrade de Paraná se desarrolló "conversatorio" sobre Matemáticas, de la cual participaron docentes de Entre Ríos y Corrientes.Al respecto, Marilina Carena, docente de la UNL e investigadora del Conicet, puso de relieve que se busca que los estudiantes "no vean la Matemática como algo tan lejano" y resaltó anteque una forma de llegarles son "problemas concretos, como por ejemplo con casos del fútbol, cuando se necesitan cierta cantidad de puntos para no descender a través del promedio".Recalcó que "cálculos realizamos cotidianamente" y admitió: "Hay quienes no saben las tablas, pero hay que aprenderlas".Carena puso de relieve que muchas carreras necesitan una base de Matemática, al tiempo que remarcó que "la Matemática entrena al cerebro para poder razonar y tomar decisiones en ciertas circunstancias, ante problemas concreto".