Mario Viola y la pintura: "Hago un homenaje a mis amigos, los payasos"

Las obras son "una pasión" plasmada por él, con lápiz en mano.A Mario Viola se lo recuerda por el mítico personaje de Pepe Payaso que, a través de sus chistes inocentes, formó parte de la infancia de muchos chicos, no sólo de esta provincia sino de todo el país.Pero el también artista plástico, ahora realiza una colección de trabajos, como "homenaje a mis queridos amigos, los payasos, con quiénes he compartido el trabajo en distintos circos", destacó a. Se trata de una serie de retratos en lápiz. "Algunas son creaciones mías, pero otros existen. Todavía no los expuestos formalmente en un espacio físico, lo hago por ahora a través de internet, así los comparto con mis amigos", puso relevancia.Mario Viola comenzó como "Pepe Payaso" en 1978, recuerda, "mientras tenía una agencia publicitaria, además de estar en el directorio de un banco"."Empezamos en canal 13, un poco jugando, con mi hermano. Eso nos llevó a Buenos Aires, tuvo éxito y así empezó la carrera a nivel nacional.Estábamos a través de 54 canales, que repetían nuestro programa en todo el país. Fui el primer becario del Fondo Nacional de las Artes en teatro, en la provincia, eso me llevó a un contrato en Teatro San Martín de Buenos Aires, participé de una obra importante, `El discípulo del diablo`, dirigida por Gorostiza, con Víctor Laplace, Fernanda Mistral y un elenco muy importante. Fui contratado luego en el Teatro Cervantes, en la comedia nacional; volví al San Martín, hice personajes en otros teatros de Buenos Aires, algunos importantes, otros no tanto", recordó Viola.