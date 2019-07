Comedores: "Los comensales repiten hasta tres veces el plato de comida"

Con la llegada de las bajas temperaturas y ante el contexto de crisis que atraviesa el país,consultó cómo continua la tarea de los comedores escolares y comunitarios para brindar un plato de comida caliente a chicos y familias carenciadas."Todos los días, no hay viento ni lluvia, el comedor está completo", aseguró ala vicedirectora de la, María Eugenia."El comedor funciona normalmente, porque en un día como hoy, que la escuela está cerrada por desinfección, se llevan las viandas", aseguró.De acuerdo a lo que comunicó, "los días lunes y viernes se trata de hacer una comida más contundente, que tenga carne"."Los lunes y viernes se cocina guiso, de arroz o de polenta", aseguró Fernanda, una de las cocineras.

"El comedor siempre está completo"

Son alrededor de 400 chicos los que asisten al comedor escolar, además de los padres y los que se llevan viandas para la casa. También se ofrece el almuerzo y la merienda."El Centro Comunitario Solidaridad tiene a su cargo dos comedores, uno en barrio Presidente Perón y otro en barrio Belgrano, donde contamos con 323 beneficiarios que almuerzan y se llevan su vianda porque muchos tienen a sus hijos en la escuela", aseguró a, Liliana Godoy, una de las colaboradoras en el

"A veces nos piden para repetir la porción hasta tres veces"

"Hay mucha necesidad. A veces nos supera la demanda porque es impresionante la cantidad de gente que viene: las familias te dicen que se quedaron sin trabajo y te piden aunque sea para que los hijos reciban un plato de comida, si alcanza también les damos al papá y la mamá", reconoció la voluntaria."Vimos que un nene no comía y cuando le preguntamos qué le pasaba, nos pidió si podía llevarle ese plato de comida para la abuela. Le dijimos que comiera tranquilo, y que después buscara un táper así le llevaba una porción a la abuela", recordó."La situación es muy difícil", insistió, al tiempo que instó a "visitar los comedores y merenderos donde se ven las necesidades".Según comentó, de lunes a viernes, se prepara guiso de arroz y lenteja, con carne. "Los lunes tenemos más demanda y más repeticiones en los comensales porque quizás, sábado y domingo, no recibieron el alimento necesario", lamentó."A veces nos piden para repetir la porción hasta tres veces", indicó, al tiempo que comentó: "Cuando no alcanza me voy un poco mal porque no me alcanzó pero tratamos de solucionarlo con un paquete de arroz y unos huevos, para que puedan hacerse en su casa".Liliana llega al comedor a las 6 de la mañana, porque de acuerdo a lo que comentó, "hace tanto frío que los tachos demoran en calentarse". Junto a ella trabajan otras siete personas.

"De la taza de leche de la merienda, hasta el almuerzo del otro día, quizás es la única comida que reciben"

En tanto, en elde Avenida de Las Américas, su director Edgar Centurión, aseguró a: "El comedor es uno elementos más importantes porque muchos de nuestros alumnos proviene de hogares que viven en contexto de vulnerabilidad social"."El alimento es una necesidad primordial", remarcó el directivo de la institución educativa a la que asisten unos 200 chicos provenientes de Villa 351, barrio Belgrano, Presidente Perón y La Delina."La del comedor es la única comida que tienen en el día, y entonces es fundamental la variedad del menú. A veces se repiten comidas y con poca carne, porque no alcanza y se hace lo que puede", comentó la bibliotecaria Patricia Quiroga."Los chicos tienen muchas carencias", aseguró.Por su parte, Susana, una de las cocineras, remarcó: "Los chicos repiten el plato de comida hasta dos o tres veces, y es primordial que los días lunes es primordial. "Si o si tenemos que arrancar con un guiso porque los chicos vienen hambre"."A la tarde se van con la última taza de leche, y hasta el otro día que vienen a desayunar, quizás sea lo único que lo uno que los acompaña", lamentó la cocinera.