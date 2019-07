Accesibilidad, ambiente y seguridad vial, los proyectos del HCD Estudiantil

Sesionó este lunes el Concejo Deliberante Estudiantil, en el recinto del HCD Paraná. En la oportunidad, estaba previsto el tratamiento de 15 proyectos de ordenanza, los que, en caso de ser aprobados, pasarán para su tratamiento por parte de los concejales de la ciudad.Una de las propuestas que rescatófue la presentada por la Escuela Integral Nº 10 "Melvin Jones", la que disponía: Solicitar la obligatoriedad de contar con rampas en las esquinas para el ascenso y descenso de las personas con movilidad reducida o personas con discapacidad, además de poder transitar por veredas sin obstáculos, en condiciones.En la oportunidad, la presidente del HCD Estudiantil y representante de esa institución educativa, Lourdes Mena Arellano, remarcó: "Esto es un sueño hecho realidad, porque empecé siendo representante y ahora lo presido".Otra de las incitativas fue la Disposición Final de Residuos de Obra en la ciudad de Paraná, propuesta por el Instituto Privado de Educación Técnica "Juan XXIII". "Los residuos de las obras grandes se tiran a los humedales y a los ríos. Nosotros pedimos que puedan ser reciclados los plásticos y los vidrios; y que el hormigón sea utilizado por el municipio como escombro para las obras públicas; mientras que los contaminantes sean llevaos a una disposición final", explicó la vocera, Irina Castro, al dar cuenta que "es una problemática muy grande a la que en Paraná no se le está dando una solución".En tanto, desde el Instituto D-166 "San Francisco de Borja" solicitó a la autoridad correspondiente la instalación y actualización de reductores de velocidad en las calles Sourriges y Ovidio Lagos, respectivamente."Es para la seguridad de los estudiantes en el ingreso a la escuela, porque los autos pasan a gran velocidad y al no tener una vereda, caminamos por la calle. No queremos que pase un accidente, por eso queremos despertarnos antes", argumentó Elías Almirón."Todos los proyectos están muy buenos, y mejorarían lo que es Paraná; además, se mejorarían con el aporte de los concejales mayores", coincidieron los estudiantes.1) Instituto Privado D-127 "William Morris". Tema: Se propone realizar talleres de primeros auxilios en escuelas de nivel secundario.2) Escuela Nº 15 "De la Baxada". Tema: Puesta en Valor y Desarrollo Turístico del Barrio Bajada Grande", bajo el programa denominado "Baxada, origen de la ciudad".3) Colegio Italiano D-206 "Galileo Galilei". Tema: Se propone crear en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el Programa de Compostaje Domiciliario y Comunitario para la Reducción de Residuos Sólidos Urbanos como alternativa de disposición final.4) Instituto Privado de Educación Técnica "Juan XXIII". Tema: "Disposición Final de Residuos de Obra" en la ciudad de Paraná.5) Instituto D-168 "El Buen Pastor". Tema: Implementar en cada colectivo de todas las líneas de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná un tablero electrónico ubicado en la parte delantera interna, de manera visible para todos los pasajeros, que indique de forma escrita (visual para quienes son hipoacusicos y no escuchan bien) las paradas y el recorrido; el mismo será auditivo con el fin de facilitar e incluir la información a las personas no videntes o con capacidad visual reducida.6) Escuela Integral Nº 10 "Melvin Jones". Tema: Solicitar la obligatoriedad de contar con rampas en las esquinas para el ascenso y descenso de las personas con movilidad reducida o personas con discapacidad, además de poder transitar por veredas sin obstáculos, en condiciones.7) Instituto D-91 "Santa María del Rosario". Tema: Solicitar la realización de un predio polideportivo multijuegos para desarrollar actividades recreativas y/o deportivas, como vóley, básquet o handball en la "Plaza Mujeres Entrerrianas".8) Instituto D-90 "Santa Ana". Tema: Implementación y utilización de paneles solares en el Palacio Municipal y el edificio municipal ubicado en "Cinco Esquinas" a fin de economizar la energía eléctrica para iluminar dichos edificios y el impacto multiplicador para la ciudadanía paranaense.9) Instituto D-90 "San José Obrero". Tema: Implementación de bicisendas y ciclovias en arterias principales de la ciudad de Paraná para que sean utilizados por la población de nuestra ciudad y los turistas que nos visitan.10) Instituto Sur D-237. Tema: Se propone crear el sistema diferenciado de disposición inicial de residuos sólidos urbanos "Entre dos es más fácil", por el que se deberá colocar un nuevo "contenedor verde" con la leyenda y/o rótulo "Residuos Sólidos Secos", que se dispondrá junto a los ya existentes en nuestra ciudad.11) Escuela Nº 14 "Paracao". Tema: Se propone establecer una jornada anual para fomentar y promover acciones tendientes a generar consciencia comunitaria sobre las diversas formas de maltrato y abuso que sufren los adultos mayores.12) Instituto D-166 "San Francisco de Borja". Disponiendo a la autoridad correspondiente la instalación y actualización de reductores de velocidad en las calles Sourriges y Ovidio Lagos, respectivamente.13) Escuela Nº 28 "Nuestra Señora de Guadalupe". Tema: Colocación de carteles que concienticen acerca del cuidado y preservación del medio ambiente.14) Colegio D-182 "Paraná High School". Tema: Implementación en la ciudad de Paraná de contenedores distintivos de color llamativo, para la separación de residuos eléctricos y electrónicos.15) Instituto D-167 "Martín Lutero". Tema: Disponer la construcción de un predio polideportivo en el terreno perteneciente a la "Plaza Mujeres Entrerrianas" en la manzana ubicada entre las calles Ruperto Godoy, General Gervasio Artigas, Avenida Almafuerte y Salvador Maciá de la ciudad de Paraná.