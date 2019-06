Juan María Traverso en Paraná: "Me bajé del auto el día que dejé de disfrutarlo"

Empresariales Haimovich presentó al equipo de Toyota Gazoo Racing en Paraná

En el historial general del automovilismo en Paraná hay 14 ganadores diferentes y el máximo vencedor es Juan María Traverso, que lo hizo en seis oportunidades.Y durante la previa a la carrera que este domingo se disputará en el autódromo Ciudad de Paraná, el ex piloto participó de la presentación del equipo de Toyota Gazoo Racing que se concretó este sábado en la sede de la concesionaria Haimovich."En el ´73, largamos el gran premio de la Mesopotamia y lo gané en Paraná. De todas las veces que vine a correr al autódromo, me generó muy buenos recuerdos, además de la cantidad de amigos que tengo", valoró Traverso en diálogo conEn la oportunidad, el máximo ganador, ya retirado de las pistas, recordó: "Yo no tenía objetivos, sino que correr era lo fundamental, porque disfrutaba la pasión de estar arriba del auto"."Me bajé del auto el día que ya no lo disfrutaba, y no tenía la misma pasión", recordó.El considerado uno de los máximos íconos del automovilismo argentino, hoy por hoy, forma parte del equipo de Toyota, además de presidir la Asociación Argentina del Volante. "Es la entidad que cubre los accidentes de los pilotos de todo el país, porque los pilotos no van al sistema de salud, sino que se pagan sus propias piñas", explicó, al dar cuenta que se registran 30 accidente por fin de semana en todo el país"."Además de dedicarle tiempo a mis nietos", valoró.