"El desafío de educar hijos felices": se realiza en Paraná Congreso de Padres

Las conferencias abordan temas como autoestima, límites, la diversión adolescente. El cierre de esta jornada será con la conferencia motivacional "Superarse es ganar", que la brindará un ultramaratonista. Se realiza en el Salón Coliseo de Paraná.



"Los hijos de hoy son básicamente hijos. Evidentemente ha habido muchos cambios a nivel social, cultural, pero lo que no tenemos que perder de vista es que nosotros siempre somos sus referentes", destacó la licenciada Jorgelina Hernando, psicóloga y coordinadora de Programas de la Fundación Padres.



La relación padres- hijos "es una relación asimétrica, donde los hijos están siempre en el lugar de recibir y ser educados, con sus derechos, sus deberes y su libertad. Ellos nos necesitan. Los chicos de hoy tienen características diferentes, como las tenemos los adultos, porque ha cambiado la sociedad y la cultura. Es cierto que hay desafíos diferentes de los que había hace cincuenta años, pero ellos son hijos y nosotros somos padres", puso relevancia.



Respecto de la tecnología, aseveró: "No nos gusta demonizarla. No es que la tecnología sea mala sino que es el uso que hacemos de la tecnología". "Las habilidades sociales y las emociones se educan" Asimismo entendió que es necesaria "una educación más integral, donde también eduquemos las emociones, las habilidades sociales para que ellos puedan responder a situaciones que quizá son desafiantes para ellos. Si nosotros educamos en la autoestima, en los límites, teniendo en cuenta que comunicación es fundamental para la construcción de la personalidad, estamos llegando con herramientas de prevención. Las habilidades sociales y las emociones se educan y es maravilloso para nosotros como padres".



Una de las características más importantes de la adolescencia "es la confrontación, porque ellos necesitan empezar a tomar dominancia de ese adulto que ha sido tan importante, para empezar a construir su propia vida. Pero tomar distancia no significa quedarse solo. Lo que vemos mucho es que los papás y las mamás dicen `ya son grandes`, tienen 14 o 15 años y no son grandes, hay cosas que no pueden manejar porque no saben cómo hacerlo", aseveró.



"Si no los dejamos solos cuando son chiquitos y tienen que cruzar una calle o los cuidamos para que no metan un dedo en el enchufe, ¿Por qué los vamos a dejar solos cuando aún no han desarrollado todo su potencial?", resaltó.



Al respecto remató: "El adolescente es un desafío grande para los padres, pero es algo maravilloso, porque los padres vamos creciendo al lado de ellos, en nuestra humanidad. Hay que empezar a negociar cosa que uno con los chiquitos no hace, nunca perdiendo de vista, el lugar del adulto". Elonce.com.