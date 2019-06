Presunto aborto: Dudas y posibilidades de que haya sido "de manera natural"

El presunto aborto ocurrido en el baño de la Clínica Modelo de Paraná, donde el personal halló el feto de al menos cinco meses de gestación en un tacho de basura, despertó interrogantes después de que la madre señalara que no sabía que estaba embarazada.deconsultaron al médico clínico, Bernardo González, quien refirió que en la guardia del hospital San Martín tuvieron un caso de una mujer que desconocía que estaba por dar a luz. "Uno por ahí no puede creer que no tengan noción o sientan el embarazo. Pero es lo que manifiestan".Y contó: "Una vez tuvimos una chica que consultó por un dolor abdominal y cuando la empezamos a revisar estaba en trabajo de parto. Tuvimos que asistirla con el cirujano de guardia hasta que el ginecólogo pudo ayudarnos y se produjo el parto en una sala que no es la ideal. El hospital San Roque enseguida mandó una incubadora y estuvieron bien los dos"."Uno no lo puede creer, pero es lo que dice el paciente y no lo podemos poner en tela de juicio", manifestó.