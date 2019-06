Hogar de Cristo, un refugio a jóvenes y mujeres en situación de calle

"Ante la gran cantidad de jóvenes en situación de calle y personas con problemas de consumo, que no tenían un espacio donde reencontrarse como familia. Entonces, como comunidad, nos propusimos abrir un espacio para acompañar la vida de cada una de las personas", explicó a Elonce TV, el Padre Esteban Páez, responsable del Hogar de Cristo, ubicado al lado de la capilla "Ntra. Sra. de Lourdes", sobre calles 25 de Junio y Sarmiento.



Hogar de Cristo, que funciona de 11 a 17hs, tiene como prioridad brindar respuesta integral a los problemas sociales de la comunidad, ofrece talleres de oficio y la posibilidad de terminar los estudios primarios.



El espacio recibe a jóvenes con problemas de adicciones, mujeres con hijos, víctimas de situaciones vulnerables, con el único objetivo de "ser familias para estas personas".



"Que cada uno de nosotros pueda reencontrarse con la vida para crecer laboralmente", destacó el sacerdote, al tiempo que remarcó: "Hay mucha escucha, donde se puede reconstruir el hilo de la propia vida".



Bajo el lema "Recibir la vida como viene", a través de Elonce TV encomendaron a la comunidad la donación de alimentos no perecederos, elementos de limpieza e higiene personal.



"Cuando inició el Hogar de Cristo, en Buenos Aires, el Papa, que en aquel entonces estaba como cardenal, les dijo a los curas que estaban en las villas: `Ustedes reciban la vida así como les llega, no le pongan filtros o exigencias, sino que recíbanla y después acompañen el proceso de vida, y de cerca, cuerpo a cuerpo´", destacó el párroco de Lourdes.



"Esta es como una casa, todos los días nos cocinamos y comemos todos juntos como una familia, somos hasta 55 personas, y necesitamos comestibles y verduras, todo lo necesario para poder vivir", refirió el cura.



En la oportunidad, comentó: "Intentamos que puedan resolver sus situaciones con la familia, o encontrar un lugar, pero muchas veces nos vemos con la tristezas de tener que cerrar las puerta, por no tener un espacio más que los cobije".



"Es un gran desafío que todos como comunidad nos sintamos interpelados porque muchas veces lo más rápido es el juicio y la condena a determinadas situaciones, pero nosotros buscamos que cada uno crezca y haga lo mejor para la sociedad", aclaró el cura.



Fue en esa línea que instó a "pasar de la crítica y condena, a comprometernos como comunidad y sobre todo los que tienen las responsabilidades".



"Es lindo recibir donaciones pero falta preocuparse y atender a estas problemáticas un poco más en serio desde políticas públicas que respondan adecuadamente al acompañamiento de las personas", cerró. (Elonce)