Homenajearon al ex gobernador Uranga en la escuela donde cursó la primaria

En el aniversario por su fallecimiento, se realizó este miércoles un acto homenaje a quien fuera el gobernador de Entre Ríos, Raúl Lucio Uranga, entre 1958 y 1962. La actividad fue concretada en la Escuela del Centenario de Paraná donde el ex mandatario entrerriano cursó sus estudios primarios.



"En el aniversario por el fallecimiento del creador ideológico de lo que es el Túnel Subfluvial, desde hace un tiempo que decidimos hacer estos homenajes por los que lugares por donde pasó; el año pasado lo hicimos donde cursó la escuela secundaria y este año, donde hizo la primaria", explicó a Elonce TV, el director del ente interprovincial por Entre Ríos, Juan José Martínez.



"Venimos a esta escuela a homenajearlo y recordarles a los chicos quién fue el Dr. Uranga, porque además del Túnel, hizo muchas cosas por la provincia que no se conocen", valoró el funcionario provincial,



Por su parte, su hijo, Lucio Uranga, bregó por "recordar como muestra de que hay cosas que se pueden repetir, no como algo terminado", en relación al proyecto para la construcción por el puente con Santa Fe.



"En diciembre se cumplirán 50 años de la inauguración del Túnel pero hay otras cosas, como su obra pollita de reivindicación del federalismo entre provincias, el acuerdo con Santa Fe estando a la cabeza el Dr. Sylvestre Begnis", valoró.



Respecto del proyecto para el enlace con Santa Fe, Uranga (h) apuntó que, si bien "se requiere del consentimiento nacional", remarcó "el concepto de integración con Santa Fe, provincia con la que tenemos intereses en común".



"A través de la integración con las provincias, se construye una nación como nos ensenaron los grandes caudillos federales", subrayó. (Elonce)