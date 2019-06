"En esta copa hay mucho esfuerzo", valoraron los Campeones del Softbol

Tras el merecido recibimiento que tuvieron los Campeones del mundo en Softbol, cuatro de ellos, junto al jefe de equipo, estuvieron enel programa que se emite pordonde, copa en mano, revivieron la intimidad del triunfo y qué se siente ser los mejores del mundo en la disciplina."Es increíble, soñado, por cualquier deportista de elite obtener un campeonato mundial con su selección, y más siendo Argentina", remarcó Santiago Carril. "Es algo que soñamos desde muy chicos, y detrás de todo esto hay mucho esfuerzo, dejando cosas de lado, la familia. Dentro de esta copa hay de todo. Y queremos dedicársela a los niños, decirles que sueñen, que entrenen porque todo tiene sus frutos a lo largo del camino", encomendó."La caravana fue increíble, venir desde Oro Verde y ver a la gente llorando en la calle y que no tiene nada que ver con el deporte, es algo impresionante", remarcó el jardinero.Es que el título en el Mundial de la disciplina tuvo gran impacto en la capital entrerriana, ya que de los 17 jugadores que representaron al país en el Mundial, 13 de ellos son entrerrianos, a los que se le suma el entrenador, quien es también oriundo de Paraná.El pasado domingo, la Selección Argentina de Softbol, con mayoría de entrerrianos en su plantel, logró un histórico triunfo en la final del Mundial que se disputó Praga, República Checa, al imponerse frente a su par de Japón por 3 carreras a 2.De los 17 jugadores que representaron al país, 13 son entrerrianos (doce de Paraná), a los que se suman el entrenador Julio Gamarci, también de la capital entrerriana y otros integrantes del equipo técnico.Antes de partir para iniciar su preparación para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, los integrantes del seleccionado argentino de softbol agradecieron la merecida bienvenida que tuvieron este martes, desde Oro Verde y hasta Plaza Mansilla, en Paraná, la queregistró en vivo desde su inicio.Sobre cómo se prepararon para transitar este camino, Mariano Montero, rememoró: "Pensé que era mi último mundial, y me propuse disfrutarlo a pleno. En otras circunstancias hubiese estado con mucha presión, pero por dentro pensaba que tenía la oportunidad y el privilegio de jugar una final del mundo y no podía perder el enfoque en disfrutar el partido y tratar de jugar lo mejor posible"."El punto de inflexión, más allá que fuimos a lograr una medalla y tratar de lograr una final, fue el momento que dimos vuelta el partido a Nueva Zelanda, por ir pendiendo 4 a 1 y jugando mejor que ellos. Pero cuando le ganamos el actual campeón mundial con un home run de Motroni, ganamos un partido muy difícil porque superamos nuestros propios miedos", reflexionó el jardinero, quien desde hace 11 años forma parte del seleccionado.Federico Olsheiser, oriundo de Bahía Blanca, destacó de su estadía en Paraná, "la calidad de jugadores y el compañerismo", ya que según valoró: "me ayudó mucho a crecer mucho como jugador"."Al estar lejos de mi familia, el jefe de equipo como los jugadores y sus familias, me apoyaron y me abrieron las puertas", agradeció. Él también se desempeña como árbitro de softbol.Por su parte, Javier Martínez, jefe de equipo, sostuvo: "Lo que hacemos desde hace 10 años, es un día a día en el que entrenan doble turno, tienen sus familias y sus trabajos, y coordinar todo lo que hacer sumado al softbol es un trabajo de equipo que comienza todos los días"."Son muchas las cosas que hay que hacer para estar Top Five y ahora ser los número 1, que no es poco, era algo que buscábamos desde hacía mucho tiempo y con el aporte de cada uno de ellos", reconoció."No inventamos nada, fuimos plasmando lo que todos hacían y potenciar a todos estos monstruos para que salgan las cosas como se dieron. Nos coronamos campeones del torneo más importante de los últimos años", subrayó.