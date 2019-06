El secreto que esconden los pomelos gigantes cosechados en Paraná

. "Es impresionante porque se caen, o se rompe el gajito al estar tan pesados, y se rompe el árbol", aseguró la vecina de barrio Paracao."Con el mínimo viento, están en el suelo", indicó. Es que con el ventarrón que se registró en la madrugada de este martes, "algunos pocos quedaron prendidos".La mujer contó que tiene dos plantas de pomelos, y de acuerdo a lo que reveló, "la más nueva es la que dio los pomelos más gordos, porque la vieja dio más chiquitos".En la oportunidad, Elsa aseguró que no sabe de dónde vino la planta., rememoró.Remarcó además que todos los años, la planta da pomelos gigantes. "No hay ninguno chiquito"."Es una planta que se viene debajo de flores, es una hermosura verla porque son unos azares grandes, y después, cuando brota el fruto, es un espectáculo verlos a todos", sostuvo la vecina., remarcó."Yo soy sola, y más de hacer dulce y comer uno por la tarde y en el solcito.. porque", insistió. "Es cuestión de pelarlos y comerlos con una cucharita,"Es impresionante la cantidad de jugo que tienen.subrayó Elsa.La vecina reveló que los cuidados de la planta son los necesarios, "solo echarle agua y sacarle los yuyos"."A medida que la planta crecía, el puse un tutor para que el tallo crezca derechito, y si en un gajo crecen dos juntos, se lastiman entre ellos por estar tan juntos, tan pegados", comentó."Los cuido muchísimo, porque me encanta verlos. Es maravilloso, es una planta preciosa", cerró.