Canje de cascos: Inscribieron a quienes no llegaron a intercambiar los usados

Una gran cantidad de personas se presentó este martes en Casa de Gobierno con el objetivo de canjear su casco usado por uno nuevo, en el marco del Programa de Prevención y Concientización "Protege tu Vida" que lleva adelante el Observatorio de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia.El stock de cascos se elevó de 200 a 300, pero aun así no se llegó a cubrir la demanda, por lo que se decidió, inscribir a quienes no llegaron a intercambiar los usados para cuando se realice una nueva entrega, pudo saber"Para estimular el uso del casco, realizamos la entrega de un casco muy lindo a cambio de que la persona entregue el viejo y exhiba su carnet de conductor", explicó la ministra de Gobierno, Rosario Romero, al dar cuenta del programa de seguridad vial".

"Es un buen elemento de seguridad que nos hace bien usar, y que salva muchas vidas"

"Es un costo comprar un casco, y estos son los reglamentarios con los elementos de seguridad correspondientes, acolchados y con un visor", indicó la funcionaria provincial.Asimismo, remarcó que "se viene usando mucho más el casco, gracias a que el Estado ha estimulado su uso, buscando la forma de que se comprenda que salva la vida y protege a la persona que tripula una moto".En la oportunidad, Romero reconoció que la cantidad de personas que se acercaron hasta Casa de Gobierno desbordó las expetactivas, por lo que se debió aumentar a 300 la cantidad de cascos a entregar."Vamos a prever que aquellos que hoy no pudieron recibir su casco, queden anotados para que cuando recibamos nuevos, vamos a convocar a esa gente para darle lo que vinieron a buscar", anunció la ministra.Punto aparte, remarcó que continúan los "controles aleatorios con personal policial y la colaboración de los municipios; buscamos salvar vidas y que nuestro sistema de salud no reciba el impacto doloroso de tanta gente internada, solo por no usar un elemento de seguridad".