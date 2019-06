Este martes se realiza el canje de cascos: Los requisitos

Paraná Entregarán 200 cascos de motos a cambio de los usados

Requisitos para obtener un casco nuevo

En el mes de la Seguridad Vial, se realizará una "Jornada intercambio de cascos" en el marco del Programa de Prevención y Concientización "Protege tu Vida" que lleva adelante el Observatorio de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia.Al respecto, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, indicó que dicho programa de prevención, "atiende a una política sostenida desde el gobierno provincial, tendiente a fortalecer el auto-cuidado. Es menester garantizar herramientas para que los ciudadanos entrerrianos tengan una mejor y mayor conciencia vial", sostuvo.Durante la jornada de concientización se alentará, además, el uso de equipamiento de seguridad en general y se brindará información a fin de que, tanto los conductores como los acompañantes, tomen los recaudos necesarios. Asimismo, el espíritu de esta instancia apunta a incentivar buenas prácticas para una conducción responsable y así reducir los índices de siniestralidad registrados.Desde el Observatorio de Seguridad Vial, se explicó que en esta Jornada el mecanismo para adquirir un nuevo casco consiste en que el interesado asista con su casco dañado o vencido para canjearlo por uno nuevo y homologado, que pueda protegerlo correctamente.El motociclista es uno de los actores más vulnerables en la vía pública al estar expuesto su cuerpo a distintos factores de riesgo, por lo que participan en un gran porcentaje de los siniestros viales. Por ello, es fundamental adoptar medidas y cambios de hábito, no sólo para evitar las multas por no usar casco mientras se circula sino para proteger y respetar la vida.La jornada de concientización e intercambio de cascos se realizaráEn esta oportunidad,para ser entregados a los interesados, quienes deberán presentar:La falta de responsabilidad a la hora de conducir una moto, el exceso de velocidad y la no utilización de los elementos de seguridad son las causas principales de lesiones sufridas por los ocupantes de este vehículo cuando están involucrados en un siniestro vial.En casos de un accidente el casco, debido a su estructura, absorbe gran parte de la energía del impacto, mientras que el cerebro golpea contra las paredes del cráneo con menos fuerza. Esta herramienta de seguridad y protección, además, dispersa la fuerza del impacto hacia una superficie más grande, por lo que la energía del choque no se concentra tanto en una única zona de la cabeza. Asimismo, el casco actúa también como una barrera que evita el contacto entre el cráneo y el objeto del impacto, por ejemplo, el suelo.