Fotos: Con acto y desfile se conmemoró el Día de la Bandera en San Benito

La comunidad de San Benito celebró este lunes, con acto y desfile, el Día de la Bandera que se conmemoró este 20 de junio. En la oportunidad, los alumnos de 4º de las escuelas de la localidad, realizaron su promesa de lealtad a la enseña patria."Hacía 10 años que no había un desfile en San Benito. Y el haber vuelto a hacer este tipo de celebraciones que les gustan a los chicos y del que disfrutan todos los vecinos, es un orgullo", destacó ael intendente Exequiel Donda.En la oportunidad, agradeció el acompañamiento de vecinos durante las celebraciones y refirió la participación de las fuerzas de seguridad: Policía, Ejército y Fuerza Aérea.En el marco de los 140 años de la localidad, Donda reconoció que "San Benito creció con un defasaje muy grande en cuanto a servicios"."La localidad no creció en infraestructura y servicios, como si lo hizo en población", indicó, al tiempo que prometió: "Queremos ordenar y organizar"."No hemos aprobado ningún loteo en los tres años y medio que estamos. Pero trabajamos para las aprobaciones futuras cuando tengan todos los servicios", comunicó Donda.Fue en esa línea que remarcó: "Queremos poner un límite a este defasaje, para ponernos al día con el déficit en infraestructura y servicio, e ir creciendo de manera más ordenada"."Las arcas del municipio no pueden afrontar todo el costo que implica cuando se creció tan desordenado", apuntó, al tiempo que mencionó: "Este martes habrá una reunión por el proyecto de agua potable para la zona metropolitana"."En San Benito hay un 30% de cloacas, es un promedio muy bajo, pero junto a Nación trabajamos, a través del programa Hábitat, en obras para Colonia y San Benito", anunció el mandatario municipal.De igual manera, subrayó que durante su gestión, en el marco de las gestiones por infraestructura y servicios, se logró "la instalación de un destacamento de Bomberos Zapadores, uno de Policía y se proyecta la instalación de Gendarmería. Además, de una oficina del Correo y una sucursal tecnológica del Bersa".