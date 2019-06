Películas contadas: Convocan a sumarse a producir películas con audiodescripción

El Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos convoca a voluntarios para describir escenas no habladas para films. Se trata de un proyecto mucho más ambicioso que se propone producir películas con audio-descripción desde CACER.



"Invitamos a quienes se quieran acercar para conformar una subcomisión ad honorem, sean locutores o no, porque la convocatoria es general", explicó a Elonce TV, Augusto Soto, miembro de la comisión directiva de la entidad.



La convocatoria es para este miércoles desde las 9 y hasta las 17hs en la sede de CACER, ubicada sobre San Martin 1367, en Paraná.



"Y para después de las vacaciones de invierno, queremos armar un cronograma de películas con audio-descripción", comunicó Soto, al tiempo que comunicó: "El sueño es empezar a armar películas con audio-descripción desde CACER".



"Una subcomisión ad honorem funciona bien cuando cada uno tiene una función y se pueden hacer millones de cosas, desde la difusión hasta la preparación del lugar", valoró, al bregar por "formar un grupo para armar una idea mucho más grande".



En la oportunidad, comentó que "con una ayuda de Vicegobernación pudimos equiparnos proyectores, pantallas y equipos de sonido para concretar este tipo de proyectos".



Por su parte, Andrea Velázquez, destacó que el proyecto para producir películas con audio-descripción, "es una tarea inclusiva muy grande porque al escuchar una película, si estas con alguien que ve, te perdés las mejores partes, porque el que ve está tan enganchado que no te las cuenta o se distrae".



"Las personas ciegas, gracias a la audio-descripción, podemos ir captando la peli completa", remarcó.



De acuerdo a lo que explicó que durante las películas con audio-descripción, "una persona cuenta qué pasa, por ejemplo, si abren una puerta, porque cuando hay música, ese sonido se pierde".



"Es una experiencia muy interesante", coincidió Soto. (Elonce)