Despiden con mucho pesar al director del Teatro Municipal de Paraná

El director del Teatro Municipal "3 de Febrero" de Paraná, falleció en la mañana de este viernes tras sufrir complicaciones de salud. El rosarino estaba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín.Astrada, tenía una importante trayectoria artística y, era un referente cultural de la región. Además, fue empleado el coliseo mayor de la capital entrerriana, por casi 40 años.Sus últimos años de vida dejaron un legado importante para la cultura, con la puesta en valor del histórico edificio que ocupa el Teatro 3 de Febrero de Paraná.En las últimas horas del jueves, se habían multiplicado los pedidos de oraciones para acompañar a Ricardo Astrada, que se encontraba en grave estado en el nosocomio paranaense, sin embargo, no logró resistir y en la mañana de este viernes, perdió la vida.Juan Carlos Álvarez, lo despidió con mucho pesar: "Cuando un amigo se va?, como decía Alberto Cortés, pero acá no se fue cualquier amigo, se fue Ricardo Astrada, no era cualquier persona. Se va alguien de la cultura que era muy querido, amaba el teatro, fue un trabajador de la cultura. De gurí comenzó a amar el teatro, los artistas lo amaban. Él amaba a la gente, tenía una solución para todos; nunca decía que no"."Él nos decía no hay que dejar ninguna función sin hacer, pase lo que pase hay que seguir. Empezó de muy chiquito, sabía todo del teatro. Con él aprendimos como uno tiene que quererlo al teatro", recordó.Astrada fue uno de los precursores de la Noche de los Nuestros. "Siempre nos dijo, `sigan para adelante`, él defendía a los artistas locales", resaltó.