El handball, con más adeptos: Club Don Bosco sumó la disciplina deportiva

En Don Bosco arrancaron con las prácticas de handball en marzo pasado. "Lo hicimos desde cero. El club nos abrió las puertas. Es mixto, a partir de los 15 años e invitamos a que se sume más gente, que vengan a divertirse", indicó a, Enzo, el entrenador.", destacó. Asimismo definió que el handball".Mercedes es jugadora. "Hace ocho años que juego y ahora me sumé a esta propuesta del club. Los invitamos a venir a aprender y a divertirse, hay que correr mucho. Sirve para entenderse con un equipo, como podemos ayudarnos, tiene lanzamiento al arco, y correr, que es lo que más me gusta", aseveró.El entrenador, al ser consultado mencionó que "la idea es que cerca de fin de año podamos competir. Hay torneos amistosos, este es un deporte es amateur, no federado. La idea es establecer la cantidad de jugadores y poder participar".Actualmente a los entrenamientos de Club Don Bosco