Trabajadores se manifestaron en la puerta de sucursal bancaria

En declaraciones a Elonce TV, Augusto Gervasoni, secretario Adjunto de La Bancaria, indicó que "lamentablemente siempre tenemos que estar reclamando la misma situación y las autoridades no quieren ver la situación que está pasando tanto el usuario como el trabajador, con la falta de gente"



En tal sentido, dio cuenta que "en la sucursal más importante, un sector está cerrado, no hay atención al público en la parte del subsuelo donde se cobran los impuestos y servicios, la gente se tiene que ir a otra sucursal y esto le genera una demora de varias horas".



Sobre el reclamo de más personal, Gervasoni indicó que "de acuerdo a la información que ellos brindan al Banco Central, en el año 2015 el Banco de Entre Ríos tenía 1150 empleados, y hoy estamos en 820 y eso hace que se resienta la atención al público en todas las sucursales de la provincia".



Consultado sobre cómo seguirán con el reclamo, el dirigente dijo que "por el momento nos manifestamos en la puerta, compartiendo el reclamo con el usuario y cliente que viene y sale muy enojado del banco, creemos que tenemos que estar todos juntos para revertir esta situación. Vamos a estar atentos, un paro no es la solución para este caso, hay que generar visibilidad del conflicto y que podamos tener una reunión entre el gobierno, los trabajadores y el banco para llegar a un acuerdo y tener un banco con un normal funcionamiento". Elonce.com