Joven denunció que la Policía la acusa de "provocar" a ladrones por usar calzas

Iara tuvo que abandonar su casa en calle Pedro Rico. Relató al programalos hechos de inseguridad que padeció y dio cuenta de una insólita respuesta que recibió de parte de un funcionario policial en una comisaría de la capital entrerriana."Hace menos de un mes estuve en pareja. A él le robaron del auto afuera del departamento. Hice la denuncia en la Comisaría 10º porque sabíamos quiénes eran los que habían robado. Hace menos de una semana me quisieron volver a entrar, barretearon la puerta y me dijeron que eran los mismos, junto con otras personas. En total eran seis. No pudieron ingresar, pero rompieron", contó.Y continuó: "El miércoles volvieron a ir. Me rompieron puerta, ventana y cuando estaban por entrar llegó la Policía. Yo volví a hacer la denuncia y cuando me preguntaron por qué estaban ensañados conmigo, les dije que no sabía, que quizás era por la cantidad de denuncias que había hecho".Como la joven manifestó que no había motivos para que los malvivientes cometieran reiterados hechos contra ella, "uno de los policías, riéndose, me dijo: pasa que vos sos llamativa, con las calzas que te ponés". Y ante la consulta del periodista Mauricio Antematten ratificó: "El policía me dijo que ellos estaban así conmigo porque yo era llamativa, supuestamente por mi manera de vestirme"."Suelo ponerme calzas coloridas, como toda chica de 24 años. Voy al gimnasio así. Al trabajo voy de otra forma, pero no puedo estar pensando si me pongo esta calza me van a violar. No tengo seguridad en mi casa y por eso tuve que mudarme", ya que según el uniformado "la culpa es mía. Me parece una falta de respeto", cuestionó Iara.Y afirmó que "todas las denuncias que hice, la Décima se las guardó. No soy una chica problemática. Lo que tengo es porque trabajo", enfatizó."En Fiscalía me tomaron otra denuncia y estoy esperando qué solución me van a dar", acotó. Afirmó que recibe amenazas de muerte pero "la Policía se ríe".Por su parte, la madre de Iara sostuvo que teme que "se abusen de ella, que le hagan algo malo. Esas personas no sabemos el daño que le quieren ocasionar".Dijo que "mi hija trabaja para hacer su vida y pgarse el alquiler, pero tuvo que venirse a vivir conmigo porque tres veces" sufrió estos hechos de inseguridad. Y cuestionó: "Como un policía le va a decir que los provoca para que le vayan a robar".