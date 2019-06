Las nominaciones a los Martín Fierro Federal "son de todos", dijo Lalo Foncea

La importancia del vecino

Reconocimiento a la Jornada Solidaria

Vivir la solidaridad

Tres programas que se emiten porfueron nominados para los Martín Fierro Federal. APTRA reconoció a la jornada solidaria "Once por todos" que hace 15 años, ayuda a los hospitales entrerrianos. Además, nominó a El Ventilador y a Campo en Acción.Al respecto, el conductor del programa periodístico de la noche en, lo que dispara nuevos análisis y discusiones. Por eso esto es de toda la ciudadanía paranaense", manifestó.Entrevistado ende la capital entrerriana, reconoció que no esperaba estar ternado y recordó que "para nosotros ya fue una alegría enorme cuando la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones nos distinguió con el premio AET, como "Programa periodístico" y sobre el final de la ceremonia, nos sorprendió con el premio como "Mejor programa del año" en televisión abierta", recordó Foncea "Estamos muy contentos con esta distinción de estar nominados para los Martín Fierro. Fue una gran sorpresa. Integrar la nómina ya es un gran reconocimiento", manifestó."Se suceden mil imágenes de estos quince años del Once por Todos. Las primeras cuando todo era expectativa y de las siguientes, cuando el vecino se apropió del sentido de ayudar", afirmó Claudia Luero sobre la nominación a los premios Martín Fierro Federal, del programa especial de once horas en vivo para ayudar a hospitales e instituciones de la provincia.r el compromiso del canal hacia nuestra gente", sostuvo Claudia Luero, una de las caras visibles de la Jornada Solidaria más importante de la provincia."`Ayudar hace bien´ es más que una frase. Es lo que nos ha enseñado mucho y que la gente haya adoptado de tal manera el valor de la solidaridad, es algo invaluable", dijoLa nominación es "también, premiar el esfuerzo de todos los que hacen las once horas de transmisión del Once por Todos, y solamente, se puede hacer si todos aportan lo suyo desde su lugar, a esas convicciones profundas que guían cada edición de la Jornada Solidaria", afirmó la periodista y conductora dey también, agregó: